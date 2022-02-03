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Нацбанк констатував зниження попиту на готівку в Україні

Найпопулярнішою банкнотою залишається 200-гривнева.

Нацбанк констатував зниження попиту на готівку в Україні
Фото: bessarabia.ua

Станом на 1 січня 2022 року в Україні було в обігу 2,95 млрд штук банкнот на загальну суму 622,66 млрд гривень, а також 13,99 млрд штук монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 4,82 млрд гривень.

У Національному банку порахували, що на одного жителя України припадали 71 банкнота та 162 платіжних розмінних й обігових монети (на 1 січня 2021 року – 72 шт. та 149 шт. відповідно).

Водночас кількість готівки в обігу зросла на третину, або на 133,4 млрд гривень. Тож упродовж 2021 року спостерігалося скорочення попиту на готівку, зазначили в НБУ.

За кількістю найбільше в обігу традиційно перебувало банкнот номіналом 200 гривень, а серед монет – 10 копійок (25,1% та 28,6% від загальної кількості в обігу відповідно).

Найменше в обігу було банкнот номіналом 1000 гривень (88,8 млн шт., або 3% кількості банкнот), а монет – номіналом 10 гривень (98,3 млн шт., або 0,7% від кількості монет).

НБУ порахував, що обігу ще залишається 443,5 млн шт. "золотистих" одногривневих монет (3,2 % від загальної кількості монет в обігу).

"Вони поки що є дійсним платіжним засобом, ними можна вільно розрахуватися, але поступово НБУ виводить їх з обігу. Тобто ті "золотисті" одногривневі монети, що під час інкасації потрапляють у банки, не повертаються назад в обіг", – зазначили в Нацбанку. 

Раніше у НБУ розповіли, які банкноти в Україні підробляють найчастіше. Так, 2020 року найчастіше підробляли банкноти старого зразка – номіналом 500 гривень зразка 2006 року та 200 гривень зразка 2007 року. Їхня кількість становила близько 60% та 29% відповідно від загальної кількості вилучених з обігу підроблених банкнот.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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