Великобританія виділяє майже 2 млрд фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною проєктів

Йдеться,зокрема, про проєкти у сферах інфраструктури та енергетики.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Великобританія виділяє ще майже 2 млрд фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною проєктів, зокрема у інфраструктурі та енергетиці.

Про це він повідомив під час пресконференції за результатами переговорів з прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, повідомляє "Укрінформ".

"Ми домовилися започаткувати переговори про лібералізацію торгівлі. Окрім коштів для військово-морського флоту України, Велика Британія виділяє ще майже 2 млрд фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною конкретних і взаємовигідних проєктів в інших сферах, зокрема, інфраструктурі та енергетиці", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон прилетів до Києва на тлі зростання напруженості на українсько-російському кордоні.