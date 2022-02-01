«Як Путін нападе, то треба захищатись». Репортаж з тренувань батальйону територіальної оборони Києва
«Як Путін нападе, то треба захищатись». Репортаж з тренувань батальйону територіальної оборони Києва
Прем’єр Британії Джонсон прибув в Україну і зустрівся із президентом Зеленським (оновлено)
Прем’єр Британії Джонсон прибув в Україну і зустрівся із президентом Зеленським (оновлено)
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
До України прибув п’ятий літак з оборонною допомогою від США
До України прибув п’ятий літак з оборонною допомогою від США
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
ГоловнаЕкономікаДержава

Великобританія виділяє майже 2 млрд фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною проєктів

Йдеться,зокрема, про проєкти у сферах інфраструктури та енергетики.

Великобританія виділяє майже 2 млрд фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною проєктів
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Великобританія виділяє ще майже 2 млрд фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною проєктів, зокрема у інфраструктурі та енергетиці.

Про це він повідомив під час пресконференції за результатами переговорів з прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, повідомляє "Укрінформ".

"Ми домовилися започаткувати переговори про лібералізацію торгівлі. Окрім коштів для військово-морського флоту України, Велика Британія виділяє ще майже 2 млрд фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною конкретних і взаємовигідних проєктів в інших сферах, зокрема, інфраструктурі та енергетиці", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон прилетів до Києва на тлі зростання напруженості на українсько-російському кордоні.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також