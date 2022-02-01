Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прилетів до Києва на тлі зростання напруженості на українсько-російському кордоні.

Кілька хвилин тому він прибув у Маріїнський палац для перемовин із президентом Володимиром Зеленським.

Перед приземленням Джонсон написав про заплановані перемовини у Twitter.

"Як друг і демократичний партнер, Велика Британія продовжуватиме відстоювати суверенітет України перед обличчям тих, хто прагне її знищити", – зазначив він.

Travelling to Kyiv today to meet President @ZelenskyyUa for talks.



As a friend and a democratic partner, the UK will continue to uphold Ukraine's sovereignty in the face of those who seek to destroy it. pic.twitter.com/qmKBmNJhhx — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 1, 2022

Про візит британського прем’єра в Україну стало відомо минулого тижня. Також повідомлялося, що він проведе кризові переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

Сьогодні The Guardian повідомила , що телефонну розмову Джонсона із Путіним, перенесли на середу, 2 лютого. Речник Джонсона підтвердив зміни у розкладі після того, як Кремль відхилив прохання провести телефонні переговори у вівторок.

Розмову в понеділок, 31 січня, було скасовано, щоб Джонсон міг зробити заяву перед депутатами в парламенті щодо вечірок на Даунінг-стріт під час карантину.

Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс за кілька годин до запланованої поїздки в Україну захворіла на коронавірус.