Голова Держпродспоживслужби Магалецька подала у відставку

Заяву на звільнення з посади за станом здоров’я посадовиця написала вчора, 31 січня.

Голова державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька подала у відставку.

Заяву на звільнення з посади за станом здоров’я посадовиця написала вчора, 31 січня.

"Подала вчора заяву на звільнення з посади голови Держпродспоживслужби за власним бажанням. Причина – наполегливі рекомендації лікарів у зв'язку зі станом здоров'я в найближчі кілька місяців. Робота на посаді голови Держпродспоживслужби потребує постійного включення в режимі 24/7/365 і повної самовіддачі. Працювати в такому режимі найближчим часом просто фізично не зможу", – написала Магалецька у Facebook у вівторок, 1 лютого.

Вона зазначила, що вважає неправильним брати довгий лікарняний та залишати відомство без керівництва на час свого лікування.

"Занадто багато зусиль, часу та енергії було покладено на те, щоб реформувати Держпродспоживслужбу, зробити її більш сучасною, європейською та ефективною: реформи мають бути продовжені; досягнуті результати мають стати фундаментом для подальшого росту; запущені проекти мають бути реалізовані до кінця", – резюмувала Владислава Магалецька.

Нагадаємо, уряд призначив Магалецьку головою Держпродспоживслужби 13 жовтня 2020 року. З травня 2020 року вона працювала на посаді віцепрезидента Спілки українських підприємців, а у 2014-2016 рр. – заступницею міністра аграрної політики та продовольства.