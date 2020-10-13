Керівницею Держпродспоживслужби призначено Владиславу Магалецьку

На позачерговому засіданні 13 жовтня Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Зокрема, Владиславу Магалецьку призначено на посаду голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів замість звільненого в жовтні 2019-го Володимира Лапи.

Владислава Магалецька в 2014-2016 рр. була заступником міністра аграрної політики і продовольства України з питань європейської інтеграції.

Крім того, Кабмін змінив керівника Апарату прем’єр-міністра. Замість Тетяни Кривенко обов’язки керівника тимчасово виконуватиме Олег Губанов.

Також уряд погодив призначення Вікторії Луценко в.о. директора ДП “Артемсіль”.

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів України повторно видав розпорядження про призначення голови Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів без проведення конкурсу.