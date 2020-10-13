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Керівницею Держпродспоживслужби призначено Владиславу Магалецьку

Кабмін ухвалив низку кадрових рішень.

Керівницею Держпродспоживслужби призначено Владиславу Магалецьку
Фото: Facebook Владислави Магалецької

На позачерговому засіданні 13 жовтня Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Зокрема, Владиславу Магалецьку призначено на посаду голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів замість звільненого в жовтні 2019-го Володимира Лапи.

Владислава Магалецька в 2014-2016 рр. була заступником міністра аграрної політики і продовольства України з питань європейської інтеграції.

Крім того, Кабмін змінив керівника Апарату прем’єр-міністра. Замість Тетяни Кривенко обов’язки керівника тимчасово виконуватиме Олег Губанов.

Також уряд погодив призначення Вікторії Луценко в.о. директора ДП “Артемсіль”.

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів України повторно видав розпорядження про призначення голови Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів без проведення конкурсу.

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