Притула: "Голос" веде переговори про об'єднання з сімома партіями

Партія "Голос" веде переговори про об'єднання з представниками семи українських політичних партій правоцентристського спрямування.

Про це заявив в інтерв'ю Interfax-Україна заступник голови партії Сергій Притула.

"Давайте я не буду спойлерити, але переговори тривають наразі із сімома партіями на паралельних курсах. З кимось вони глибші, з кимось поки що поверхневі, але ці зустрічі відбуваються регулярно", - сказав Притула.

За його словами, в списках партії "Голос" до Київради йдуть люди, які раніше представляли правоцентристські політсили "ДемАльянс", "Сила людей", "Самопоміч" і "Рішучі громадяни". Після завершення об'єднавчих процесів, пропозицію приєднатися до проєкту отримає і партія "Європейська солідарність".

"Так, звісно, коли ми завершимо об'єднавчі якісь процеси, ми запропонуємо Петру Олексійовичу і його політичній силі вливатися в нас. Дуже буде цікаво, якщо він скаже "Ні" - буде дурна ситуація, адже в такому разі він розпорошуватиме голоси патріотів", - зазначив Притула.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що народний депутат від "Слуги народу", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олександр Качура вважає, що після місцевих виборів політсила співпрацюватиме з партією "Опозиційна платформа – За життя".