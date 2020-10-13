Професор Віктор Досенко: "Антитіла грають мінімальну роль, коли йдеться про противірусний імунітет"
Професор Віктор Досенко: "Антитіла грають мінімальну роль, коли йдеться про противірусний імунітет"
Про що говорив Зеленський в інтерв'ю BBC
Про що говорив Зеленський в інтерв'ю BBC
Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування коронавірусу в Україні
Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування коронавірусу в Україні
В центрі Києва іноземці влаштували стрілянину під час руху кортежу
В центрі Києва іноземці влаштували стрілянину під час руху кортежу
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів (оновлено)
Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів (оновлено)
В Афінах невідомий напав на Саакашвілі і вдарив його по голові
В Афінах невідомий напав на Саакашвілі і вдарив його по голові
В Одесі вчителька довела п'ятикласницю до сліз через українську мову на уроці, її звільнять
В Одесі вчителька довела п'ятикласницю до сліз через українську мову на уроці, її звільнять
В Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи та університети в умовах COVID-19
В Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи та університети в умовах COVID-19
ГоловнаПолітика

Притула: "Голос" веде переговори про об'єднання з сімома партіями

Пропозицію приєднатися до проєкту отримає і партія "Європейська солідарність".

Притула: "Голос" веде переговори про об'єднання з сімома партіями
Фото: mediananny.com

Партія "Голос" веде переговори про об'єднання з представниками семи українських політичних партій правоцентристського спрямування.

Про це заявив в інтерв'ю Interfax-Україна заступник голови партії Сергій Притула.

"Давайте я не буду спойлерити, але переговори тривають наразі із сімома партіями на паралельних курсах. З кимось вони глибші, з кимось поки що поверхневі, але ці зустрічі відбуваються регулярно", - сказав Притула.

За його словами, в списках партії "Голос" до Київради йдуть люди, які раніше представляли правоцентристські політсили "ДемАльянс", "Сила людей", "Самопоміч" і "Рішучі громадяни". Після завершення об'єднавчих процесів, пропозицію приєднатися до проєкту отримає і партія "Європейська солідарність".

"Так, звісно, коли ми завершимо об'єднавчі якісь процеси, ми запропонуємо Петру Олексійовичу і його політичній силі вливатися в нас. Дуже буде цікаво, якщо він скаже "Ні" - буде дурна ситуація, адже в такому разі він розпорошуватиме голоси патріотів", - зазначив Притула.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що народний депутат від "Слуги народу", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олександр Качура вважає, що після місцевих виборів політсила співпрацюватиме з партією "Опозиційна платформа – За життя".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також