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​"Слуга народу" Качура: партія однозначно співпрацюватиме з ОПЗЖ після місцевих виборів, але коаліції не буде

Нардеп пояснив, що мав на увазі співпрацю, а не об'єднання.

​"Слуга народу" Качура: партія однозначно співпрацюватиме з ОПЗЖ після місцевих виборів, але коаліції не буде
Фото: Эскандер Ганиев

Народний депутат від "Слуги народу", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олександр Качура вважає, що після місцевих виборів політсила співпрацюватиме з партією "Опозиційна платформа – За життя".

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Єдність".

"Тут в залежності від регіону. Це однозначно буде. Цього не уникнути. Є регіони на сході, так званий південний схід. Там буде, думаю, значна  підтримка цієї партії, тому треба буде якусь конструкцію вибудовувати", - сказав Качура.

Він також зазначив, що в західних областях велика підтримка може бути у партії "Євросолідарність", однак, оскільки ця політсила є опонентом "Слуги народу", то, на думку Качури, "люди не сприймуть будь-яку співпрацю з нею".

Качура також не виключає "конструктивної роботи" з ВО "Батьківщина", щодо "Голосу" у нього "є сумніви".

Пізніше Качура написав у фейсбуці, що його слова були "вирвані з контексту". Він пояснив, що мав на увазі співпрацю, а не об'єднання або коаліцію.

"Насправді, на питання інтерв’юера я сказав, що на південному сході необхідне вибудовування якихось конструкцій - як з так званими регіональними партіями, так і з національними партіями, які отримають підтримку виборців. Депутати, які оберуться від «Слуги Народу» будуть вимушені комунікувати з усіма партіями в місцевих радах, як і ми в стінах парламенту. Коаліції СН і ОПЗЖ не буде! Почитайте діюче законодавство. В міських радах взагалі немає такого поняття, як коаліція", - написав він.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. У липні президент Зеленський підписав закон про вдосконалення виборчого законодавства.

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