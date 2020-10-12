Зеленський: "Посварити Україну та Польщу мріють багато наших недругів. Не дочекаєтеся"

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда підписали спільну заяву. Вона фіксує узгоджені позиції та пріоритети стратегічного партнерства та зміцнення співпраці.

Також було підписано договір про нерозголошення потенційним покупцем конфіденційної інформації про об'єкти приватизації між Фондом державного майна України та компанією "Польске гурніцтво нафтове і газовніцтво". Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Президент України відзначив, що обговорив з польским президентом ситуацію на Донбасі.

"Радий, що наші погляди з паном президентом відносно шляхів завершення війни співпадають. Я дуже ціную чітку позицію щодо суверенітету та територіальної цілісності України, а також розуміння, що міжнародний тиск і санкції мають тривати до повної деокупації території України, включно з Кримом", – відзначив він.

Зеленський додав, що у Вроцлаві наступного року запрацює нове українське консульство.

"Україна прагне забезпечити своїм громадянам належну консульську опіку, зокрема для українців, які перебувають у Республіці Польща. Саме тому я ухвалив рішення про відкриття нового Генерального консульства у місті Вроцлав і очікую, що воно запрацює вже в наступному році", – повідомив він.

Зеленський зауважив, що Україна та Польша займаються питанням спільної історичної пам'яті. Раніше з українського боку були вирішені питання дозволів на пошукові роботи для польських науковців та археологів.

"Загалом ми з паном Дудою переконані, що Україна та Польща не можуть співіснувати інакше, як у злагоді, мирі та взаємній повазі. Маємо завжди пам'ятати, що посварити Україну та Польшу мріють багато наших недругів. Ми можемо сказати тільки одне – не дочекаєтеся. Впевнений, між нашими країнами узагалі не може бути жодних суперечок, крім однієї: в яких саме українських та польських містах провести спільні Зимові олімпійські ігри або чемпіонат світу з футболу", – заявив український президент.

Фото: president.gov.ua

Анджей Дуда додав, що підписана спільна декларація стосується економічних,історичних, політичних питань, питань безпеки.

"Буду вірити, що це все вестиме наші народи до поглиблення добросусідських відносин... Насамперед, це питання безпеки, якому ми присвятили багато часу", – відзначив Анджей Дуда.

Він додав, що Польща цілковито підтримує санкції проти Росії, які повинні діяти до повного звільнення усіх тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, що учора президент Польщі Анджей Дуда прибув з офіційним візитом до України. Свій візит Дуда почав з відвідування Меморіалу жертвам комуністичного режиму у Биківні.

Лідери України та Польщі провели телефонну розмову у вересні. У серпні Анджей Дуда склав присягу на другий п'ятирічний термін повноважень глави держави. У своїй промові він згадав Україну.