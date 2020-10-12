Тимошенко пропонує повернути СЕС

Україна виявилася неготовою до епідемії, оскільки за шість років експериментів Уляни Супрун від медичної галузі залишилися руїни. Таку думку висловила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час спілкування з керівництвом КП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» та керівником станції невідкладної допомоги міста Бровари.

На думку Тимошенко, система охорони здоров’я потребує негайного оновлення.

«Проблеми, з яким сьогодні зіштовхнулася країна, чітко вказують на те, що треба оновлювати усю систему охорони здоров‘я, відновлювати санітарно-епідеміологічну службу. Зараз стало чітко зрозуміло – людям потрібне обов’язкове медичне страхування, а медикам гідні зарплати», – зауважила Юлія Тимошенко.

Вона зазначила, що вітчизняні потужності потрібно негайно залучати для виготовлення власних тестів та вакцин, аби не шукати їх по світу та бути впевненими в їхній якості.

«Україна зберегла свій науковий потенціал в галузі генетики та мікробіології. Сьогодні країна навіть при мінімальному фінансування може самостійно виготовляти й тести, і вакцини, і все, що потрібно для боротьби з КОВІД. Утім досі не розгорнули необхідного виробництва, хоча це займає всього два-три місяці. Нам важлива якість тестів, важлива якість вакцин. Тому й це питання ми будемо піднімати у Верховній Раді», – запевнила Юлія Тимошенко.