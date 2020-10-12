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Тимошенко пропонує повернути СЕС

І негайно оновити систему охорони здоров'я.

Тимошенко пропонує повернути СЕС
архівне фото
Фото: ba.org.ua

Україна виявилася неготовою до епідемії, оскільки за шість років експериментів Уляни Супрун від медичної галузі залишилися руїни. Таку думку висловила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час спілкування з керівництвом КП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» та керівником станції невідкладної допомоги міста Бровари.

На думку Тимошенко, система охорони здоров’я потребує негайного оновлення.

«Проблеми, з яким сьогодні зіштовхнулася країна, чітко вказують на те, що треба оновлювати усю систему охорони здоров‘я, відновлювати санітарно-епідеміологічну службу. Зараз стало чітко зрозуміло – людям потрібне обов’язкове медичне страхування, а медикам гідні зарплати», – зауважила Юлія Тимошенко.

Вона зазначила, що вітчизняні потужності потрібно негайно залучати для виготовлення власних тестів та вакцин, аби не шукати їх по світу та бути впевненими в їхній якості.

«Україна зберегла свій науковий потенціал в галузі генетики та мікробіології. Сьогодні країна навіть при мінімальному фінансування може самостійно виготовляти й тести, і вакцини, і все, що потрібно для боротьби з КОВІД. Утім досі не розгорнули необхідного виробництва, хоча це займає всього два-три місяці. Нам важлива якість тестів, важлива якість вакцин. Тому й це питання ми будемо піднімати у Верховній Раді», – запевнила Юлія Тимошенко.

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