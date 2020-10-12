Зеленський у інтерв'ю BBC заявив, що вірить у можливість мирної угоди з Путіним про повернення окупованих територій

Зміни до Конституції України щодо особливого статусу Донбасу, яких вимагає Кремль, не є можливими.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що неодноразово говорив президенту РФ Володимиру Путіну про неможливість внесення до Конституції змін, яких вимагає Кремль щодо особливого статусу Донбасу.

Про це український президент розповів у інтерв'ю BBC.

"Я йому неодноразово відкрито говорив: ні, будуть умови, будуть особливі умови, закон про особливий статус - це зміни в Конституції згідно з децентралізацією. Воно все має бути, я з цим згоден, але зміни Конституції, ті, яких вони хочуть, вони сьогодні неможливі. І передача кордону українській владі після виборів - це неправильно. Ми не можемо забезпечити вибори там. Ніхто зі спостерігачів не приїде. Хто буде приїжджати на ту частину і проводити там вибори, якщо там є озброєні люди", - зазначив президент.

Він додав, що Україна діє відповідно до Мінських угод, але треба, "щоб Мінськ був трішечки гнучкішим". За словами президента, він вірить, що з Путіним можна досягти мирної угоди про повернення всіх територій, включно з Кримом.

"Я вірю в це, в іншому випадку я не йшов би в президенти. Це дуже складно, нам потрібна допомога всього світу", - заявив він.

Зеленський додав, що "не чіпляється за рейтинги і владу":

"Якщо я не зможу закінчити війну, значить, потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами".

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський заявив, що повністю не задоволений "мінським форматом", однак Україна продовжить працювати в його рамках, щоб зберегти діалог. За словами глави держави, питання Нормандського формату вирішується технічно в Мінському процесі у форматі ТКГ.

У вересні голова української делегації в Тристоронній контактній групі на переговорах у Мінську Леонід Кравчук повідомив, що Росія та представники формувань ОРДЛО будуть блокувати всю роботу ТКГ, якщо український парламент не змінить постанову про місцеві вибори.

Постанова про місцеві вибори, яку Рада затвердила 15 липня, передбачає, що голосування на окупованих територіях може відбутися лише після припинення окупації, виведення всіх незаконних збройних формувань з території України та відновлення контролю над кордонами. Такі умови проведення виборів підтвердили в Офісі президента.

Представники Росії на переговорах у Мінську та у "нормандському форматі" домагаються від України проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Проведення голосування на цих територіях означатимуть легітимізацію фейкових республік "Л/ДНР".