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Зеленський заявив, що "особисто повністю незадоволений форматом «Мінська»"

Проте це єдиний формат, в якому сьогодні працює Україна.

Зеленський заявив, що "особисто повністю незадоволений форматом «Мінська»"
Фото: Макс Левин

Президент України Володимир Зеленський повністю незадоволений "мінським форматом", однак Україна продовжить працювати в його рамках, щоб зберегти діалог.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю виданню Politico Europe.

За словами глави держави, питання Нормандського формату вирішується технічно в Мінському процесі у форматі ТКГ.

"Я особисто незадоволений тим форматом «Мінська» й послідовністю та формулюванням деяких пунктів, які були підписані. Я особисто повністю незадоволений саме складом цього формату. Це єдиний формат, у якому ми сьогодні працюємо. Щоб був діалог, який, я впевнений, приведе до повернення територіальної цілісності", - сказав Володимир Зеленський.

Напередодні повідомляли, що під час саміту Україна-ЄС лідери Євросоюзу хотіли б почути оцінку президента України Володимира Зеленського процесу розв'язання ситуації на сході країни. У Євросоюзі похвалили активність президента України "у зусиллях, спрямованих на вирішення конфлікту".

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