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Тимошенко пропонує тестувати хворих на COVID вдома

"Важливо, щоб тестування і лікування було безкоштовним".

Тимошенко пропонує тестувати хворих на COVID вдома
Юлия Тимошенко
Фото: скриншот

Різке зростання кількості хворих на ковід, на думку лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко, є наслідком безпорадності й непрофесійності влади, яка залишила людей із хворобою сам на сам. Про це вона заявилав в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

При цьому Тимошенко закликала діяти негайно та нагадала, що пропонувала відповідну стратегію ще на початку пандемії.

«Головною метою дій влади має бути захист людей. Для цього потрібна єдина для всієї країни гаряча лінія, до якої могли б звернутися усі, хто відчув симптоми хвороби. Головний акцент має бути зроблений на тестуванні потенційних хворих вдома, для чого мають бути залучені мобільні бригади. Важливо, щоб тестування і лікування було безкоштовним, а самотні люди були забезпечені продуктами та предметами першої необхідності. Це вимагає зусиль не одного міністерства охорони здоров’я, а усієї виконавчої та законодавчої влади», – підкреслила Юлія Тимошенко.

Вона також наголосила на необхідності перебудови усієї системи охорони здоров’я, національної безпеки та економічної політики – відповідно до викликів, що тепер постали перед країною.

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