Степанов: цього тижня Україна перетне позначку в 5 тисяч нових хворих на COVID-19 за добу

Глава МОЗ наголосив, що ситуація з місцями в лікарнях для хворих на коронавірус напружена, але не критична.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає, що протягом цього тижня кількість нових випадків захворювання коронавірус в Україні сягне 5000 за день.

Про це він заявив на брифінгу.

"Якщо ми не переглянемо своє ставлення до правил і рекомендацій, ми будемо дуже стрімко зростати. Вже минулого тижня у нас було понад 4,5 тисячі хворих на день. Упевнений, що цього тижня ми перейдемо позначку в п’ять тисяч, виходячи з нашого ставлення (до карантину - ред.)", - сказав Степанов.

Глава МОЗ також обурився недотриманням карантинних обмежень. Зокрема, проведенням концерту в Харкові 3 жовтня.

"І можемо зростати далі. У нашої медичної системи є межа. Як межа по ліжках, так і межа по медичних працівниках, по лікарях, яких ми не можемо звідкись імпортувати. У нас є та кількість, яка є, і вони на сьогодні надзвичайно перевантажені", - додав Степанов.

За його словами, в Україні для хворих на COVID-19 передбачено всього майже 37 тисяч ліжок, з них 30 тисяч вже приймають хворих, решта – у резерві.

Міністр наголосив, що кількість госпіталізованих пацієнтів збільшилася. У липні в лікарнях перебували 3,5 тисяч хворих на коронавірус, на сьогодні - 16 745.

"На сьогоднішній день кількість пацієнтів, які перебувають безпосередньо в лікарнях, складає 16 тисяч 745 осіб... Ситуація з ліжками напружена, але не критична, але з тим відношенням, яке є до правил, якщо воно не буде переглянуте, ми будемо стрімко зростати", - сказав Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні позитивний результат тесту на коронавірус отримали 3 774 особи, 33 хворих померли. 1 145 пацієнтів одужали.