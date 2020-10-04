Окупанти заявили про рекордний приріст інфікованих коронавірусом у Криму

Згідно офіційної статистики, з початку спалаху на півострові занедужали майже 5 тисяч осіб, 69 пацієнтів померли.

В анексованому Криму зафіксували рекордний приріст нових випадків коронавірусу. Про це повідомила російська окупаційна "влада" півострова, передає Інтерфакс.

Впродовж 3 жовтня у Криму коронавірус виявили у 103 осіб, згідно повідомлення, це рекордний показник за час епідемії.

З початку спалаху на півострові занедужали майже 5 тисяч осіб. 69 пацієнтів померли. Це дані офіційної статистики держави-окупанта.

Нагадаємо, у Криму з березня через загрозу коронавірусу ввели "режим підвищеної готовності", закрили заклади громадського харчування, при цьому ринки продовжували працювати.

Обов'язкову самоізоляцію для мешканців півострова скасували 1 липня, коли було відкрито курортний сезон.

У Росії щодоби реєструють близько 10 тисяч нових хворих на ковід. Країна перебуває на четвертому місці у світі за кількістю тих, хто інфікувався коронавірусом.