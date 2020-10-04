Білий дім повідомив про стан хворого на коронавірус Трампа

У п’ятницю показники були "дуже тривожними", але в суботу поліпшилися.

У Білому домі повідомили, що стан хворого на коронавірус президента США Дональда Трампа викликав побоювання у п'ятницю, 2 жовтня. Про це заявив керівник адміністрації Білого дому Марк Медоуз у суботу під час брифінгу біля госпіталя, де лікується президент, передає Fox News.

За його словами, після того, як главі держави поставили позитивний діагноз COVID-19, його стан різко погіршився.

"У нього піднялася температура, і рівень кисню в крові сильно впав. Ми були дуже стурбовані", - сказав Медоуз.

Раніше, 3 жовтня, американські ЗМІ з посиланням на інформовані з ситуацією джерела писали, що протягом доби після оприлюднення інформації про зараження Трампа його життєві показники були "дуже тривожними".

Медоуз додав, що зараз стан президента значно покращився, рівень сатурації нормалізувався, а температура спала.

Про поліпшення показників здоров'я Трампа заявив також його лікар Шон Конлі. За словами медика, насичення крові киснем у високопоставленого пацієнта становить 96-98%. Конлі зазначив, що першу половину суботи глава держави працював і не відчував проблем з пересуванням.

Сам Трамп у суботу ввечері записав відео, у якому розповів, що почуває себе набагато краще, ніж днем раніше, коли його госпіталізували до військового шпиталю Walter Reed.

"Думаю, що скоро повернуся і ми завершимо виборчу кампанію в тій же манері, як ми її почали і як ми її проводили", - сказав Трамп.

Наступні кілька днів у лікарні повинні стати для нього вирішальними, зазначив президент.

За його словами, дружина Меланія почуває себе "дуже добре". "Але вона трішки молодша, ніж я", - додав Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп і його дружина Меланія отримали позитивні тести на коронавірус 2 жовтня. До цього COVID-19 виявили у радниці президента Хоуп Хікс, через що глава держави з родиною ізолювався у Білому домі. Коронавірус також підтвердився у керівника виборчого штабу Трампа Білла Степієна.

Менш ніж за добу Трампа госпіталізували у військово-медичний центр імені Уолтера Ріда неподалік Вашингтона.

Лікар Трампа розповідав, що президенту призначили експериментальні ліки від коронавіруса ремдесивір, а також зробили ін'єкцію коктейлю з антитіл. Лікар повідомив, що медики з центру Уолтера Ріда оцінюють стан Трампа "з обережним оптимізмом".

Через хворобу йому довелося призупинити передвиборчу кампанію - всі заходи з його участю або скасовані, або перенесені в онлайн-формат. Вибори президента у США призначені на 3 листопада.