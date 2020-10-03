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Мадрид ізолювали на два тижні через сплеск захворюваності на коронавірус

Іспанська столиця стала першим великим містом у Європі, у якому запровадили повторний локдаун.

Мадрид ізолювали на два тижні через сплеск захворюваності на коронавірус
Фото: EPA/UPG

Через стрімке зростання захворюваності на коронавірус Мадрид та дев’ять районів передмістя ізолювали від решти країни. Суворі обмеження набули чинності у п'ятницю, 2 жовтня, передає Німецька хвиля.

Відтепер в'їхати в Мадрид та окремі частини його передмістя зможуть лише ті, хто має поважну причину. Те ж стосується тих, хто хоче виїхати з Мадрида. До поважних причин належать, зокрема, поїздки на роботу, в лікарню, на навчання, за покупками тощо.

Планується, що посилення протиепідемічних заходів триватиме щонайменше два тижні.

Нагадаємо, Мадрид значно сильніше постраждав від пандемії COVID-19, ніж решта іспанських міст і став осередком спалаху коронавірусу в Західній Європі. 

У місті останніми тижнями реєструють 850 заражень на 100 тисяч населення, цей показник є одним із найвищих у Європі. У відділеннях інтенсивної терапії міста понад 40 відсотків пацієнтів - хворі на COVID-19. 

Іспанська столиця стала першим великим містом у Європі, в якому запровадили повторний локдаун.

Іспанія належать до групи країн, які найбільше постраждали від пандемії у Європі. Від коронавірусу померли 32 тисячі іспанців.

Раніше у Мадриді ізолювали 37 кварталів, де спостерігали найвищі показники захворюваності.

Нагадаємо, про початок другої хвилі коронавірусу заявили в Австрії, Великобританії, Чехії. Влада Вірменії оголосила карантин на всій території країни до 11 січня 2021 року.

Уряд Ізраїлю 13 вересня схвалив введення тритижневої загальнонаціональної ізоляції для стримування поширення коронавірусу.

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