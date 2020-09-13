Канцлер Австрії заявив про початок другої хвилі коронавірусу

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що в країні почалася друга хвиля коронавірусу. За останні дні в Австрії різко зросла захворюваність. Про це пише видання ORF.

Кількість інфікованих стрімко зросла впродовж останніх двох тижнів.

"Два тижні тому було близько 350 випадків зараження в день, вчора - вже понад 850. Особливо драматичний розвиток подій у Відні, де реєструється близько 50 відсотків усіх нових випадків інфікування в Австрії. І скоро ми досягнемо позначки в 1000 нових випадків зараження в день", - сказав Курц.

Він закликав австрійців дотримуватися обмежувальних заходів, пов'язаних з пандемією, які обіцяють значно посилити.

Так, з понеділка, 14 вересня, обов'язковою вимогою по всій країні стане носіння масок у більшості громадських місць.

Також у понеділок австрійський уряд проведе позапланове засідання комісії по боротьбі з пандемією. Фахівці повинні оголосити новий список зон ризику в країні.

За даними університету Хопкінса, в Австрії зареєстровано трохи більше 33 тисяч випадків зараження. Зараз хворіють майже 27 тис. осіб. Жертвами ковіду стали 756 австрійців.

Нагадаємо, українцям, які хочуть відвідати Австрію, необхідно показати негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години, і відправитися на 10-денний карантин, самостійно обравши та підтвердивши місце ізоляції.