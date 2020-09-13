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Винищувачі Британії перехопили два російські літаки біля берегів Шотландії

Їх ідентифікували як літаки морської розвідки та протичовнової оборони.

Винищувачі Британії перехопили два російські літаки біля берегів Шотландії
Винищувач Typhoons
Фото: theaviationist.com

Винищувачі військово-повітряних сил Великої Британії Typhoons перехопили два російські літаки поблизу берегів Шотландії. Про це повідомили у Міноборони країни, передає Independent.

За їхніми даними, винищувачі почали діяти після того, як російські Ту-142 увійшли в контрольовану Сполученим Королівством зону міжнародного повітряного простору.

У Міноборони зазначили, що російські літаки ідентифікували як літаки морської розвідки та протичовнової оборони.

Раніше у НАТО повідомили, що їхні літаки у 2019 році перехоплювали російську аіацію в європейському повітряному просторі майже 300 разів.

Нагадаємо, минулоріч Фінляндія підняла винищувачі через російські військові літаки над Балтикою.

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