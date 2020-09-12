Київ потрапив у "помаранчеву зону" карантину
Київ потрапив у "помаранчеву зону" карантину
В Берліні домовилися, що Рада розгляне зміни до постанови про місцеві вибори
В Берліні домовилися, що Рада розгляне зміни до постанови про місцеві вибори
Возвращение Беларуси
Возвращение Беларуси
Деркач пригрозив "шокуючими викриттями" у відповідь на санкції США
Деркач пригрозив "шокуючими викриттями" у відповідь на санкції США
Кравчук заявив про неможливість виконання Мінських угод
Кравчук заявив про неможливість виконання Мінських угод
В Кабміні розповіли, як військові в Криму "відбирають" воду у населення
В Кабміні розповіли, як військові в Криму "відбирають" воду у населення
Турецька розвідка провела спецоперацію з затриманням в Україні
Турецька розвідка провела спецоперацію з затриманням в Україні
Помер ветеран ООС, який посварився з Зеленським у Золотому
Помер ветеран ООС, який посварився з Зеленським у Золотому
Монобольшинство мэров. Как местные выборы изменят страну?
Монобольшинство мэров. Как местные выборы изменят страну?
ГоловнаСвіт

У Мінську почали затримувати учасниць "жіночого маршу"

Білоруські ЗМІ повідомляють про сотні затриманих.

Фото: tut.by

У Мінську почали затримувати учасниць "жіночого маршу". 

TUT.by повідомляє, що на площу приїхали автозаки і автобуси з людьми. "Вони намагаються взяти в кільце присутніх жінок і, здається, втиснути їх в літню терасу кафе", - пише портал.

За інформацією "Радіо Свобода", ймовірно, було затримано сотні жінок, частина учасниць акції змогла втекти. 

"Силовики шукають жінок по дворах, журналістів відтісняють з площі", - передає видання.

За оцінкою порталу "Наша Ніва", на площі Свободи зібралися кілька тисяч жінок.

Тим часом колони учасниць жіночого маршу проходять іншими вулицями Мінська. 

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

12 вересня у білоруській столиці День міста, однак влада заборонила будь-які заходи "у зв'язку з на епідситуацією".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також