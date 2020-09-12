Фото: tut.by

У Мінську почали затримувати учасниць "жіночого маршу".

TUT.by повідомляє, що на площу приїхали автозаки і автобуси з людьми. "Вони намагаються взяти в кільце присутніх жінок і, здається, втиснути їх в літню терасу кафе", - пише портал.

За інформацією "Радіо Свобода", ймовірно, було затримано сотні жінок, частина учасниць акції змогла втекти.

"Силовики шукають жінок по дворах, журналістів відтісняють з площі", - передає видання.

За оцінкою порталу "Наша Ніва", на площі Свободи зібралися кілька тисяч жінок.

Тим часом колони учасниць жіночого маршу проходять іншими вулицями Мінська.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

12 вересня у білоруській столиці День міста, однак влада заборонила будь-які заходи "у зв'язку з на епідситуацією".