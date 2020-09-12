Помер ветеран ООС, який посварився з Зеленським у Золотому
Помер ветеран ООС, який посварився з Зеленським у Золотому
Монобольшинство мэров. Как местные выборы изменят страну?
Монобольшинство мэров. Как местные выборы изменят страну?
В Кабміні розповіли, як військові в Криму "відбирають" воду у населення
В Кабміні розповіли, як військові в Криму "відбирають" воду у населення
Кравчук заявив про неможливість виконання Мінських угод
Кравчук заявив про неможливість виконання Мінських угод
Київ потрапив у "помаранчеву зону" карантину
Київ потрапив у "помаранчеву зону" карантину
Турецька розвідка провела спецоперацію з затриманням в Україні
Турецька розвідка провела спецоперацію з затриманням в Україні
Возвращение Беларуси
Возвращение Беларуси
Деркач пригрозив "шокуючими викриттями" у відповідь на санкції США
Деркач пригрозив "шокуючими викриттями" у відповідь на санкції США
В Берліні домовилися, що Рада розгляне зміни до постанови про місцеві вибори
В Берліні домовилися, що Рада розгляне зміни до постанови про місцеві вибори
ГоловнаСвіт

Міноборони РФ запропонувало виключити бойові отрути зі списку заборонених до продажу

Тому що їх, як пояснили у відомстві, у Росії немає.

Міноборони РФ запропонувало виключити бойові отрути зі списку заборонених до продажу
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони Росії запропонувало виключити бойові отруйні речовини зі списку заборонених до продажу продуктів. Відповідний документ зі змінами до указу президента РФ від 1992 року опубліковано на урядовому порталі в п'ятницю, 11 вересня.

У відомстві зазначили, що всі запаси хімічної зброї, які зберігалися на території Росії, знищено. Крім того, Росія не має права розробляти і виробляти хімзброю, оскільки в 1997 році ратифікувала Конвенцію ООН про заборону хімічної зброї. 

Таким чином, як пояснили у відомстві, наявність бойових отруйних речовин в переліку заборонених до реалізації не має сенсу.

Нагадаємо, три тижні тому російського опозиціонера Олексія Навального отруїли бойовою речовиною типу "Новичок".

Політику стало погано 20 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Лайнер здійснив екстрену посадку в Омську, де Навального госпіталізували. 22 серпня його транспортували у клініку "Шаріте" в Берліні. Політик перебував у штучній комі 19 днів. 

8 вересня Навальний повністю отямився. За словами лікарів, його стан здоров'я кращий, ніж можна було очікувати в такій ситуації.

Експерти спецлабораторії збройних сил Німеччини на прохання клініки провели токсикологічний аналіз проб, узятих у Навального, і виявили в них сліди бойової нервово-паралітичної речовини групи "Новичок". В уряді ФРН підкреслили, що висновки фахівців бундесверу не підлягають сумніву. 

Москва звинувачення у причетності до замаху на опозиціонера заперечує і просить Німеччину допустити російських спеціалістів на допит Навального.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також