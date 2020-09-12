Міноборони РФ запропонувало виключити бойові отрути зі списку заборонених до продажу

Тому що їх, як пояснили у відомстві, у Росії немає.

Міністерство оборони Росії запропонувало виключити бойові отруйні речовини зі списку заборонених до продажу продуктів. Відповідний документ зі змінами до указу президента РФ від 1992 року опубліковано на урядовому порталі в п'ятницю, 11 вересня.

У відомстві зазначили, що всі запаси хімічної зброї, які зберігалися на території Росії, знищено. Крім того, Росія не має права розробляти і виробляти хімзброю, оскільки в 1997 році ратифікувала Конвенцію ООН про заборону хімічної зброї.

Таким чином, як пояснили у відомстві, наявність бойових отруйних речовин в переліку заборонених до реалізації не має сенсу.

Нагадаємо, три тижні тому російського опозиціонера Олексія Навального отруїли бойовою речовиною типу "Новичок".

Політику стало погано 20 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Лайнер здійснив екстрену посадку в Омську, де Навального госпіталізували. 22 серпня його транспортували у клініку "Шаріте" в Берліні. Політик перебував у штучній комі 19 днів.

8 вересня Навальний повністю отямився. За словами лікарів, його стан здоров'я кращий, ніж можна було очікувати в такій ситуації.

Експерти спецлабораторії збройних сил Німеччини на прохання клініки провели токсикологічний аналіз проб, узятих у Навального, і виявили в них сліди бойової нервово-паралітичної речовини групи "Новичок". В уряді ФРН підкреслили, що висновки фахівців бундесверу не підлягають сумніву.

Москва звинувачення у причетності до замаху на опозиціонера заперечує і просить Німеччину допустити російських спеціалістів на допит Навального.