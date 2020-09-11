Американська компанія відмовилася постачати зріджений газ в Україну

Меморандум з компанією Louisiana Natural Gas Exports був підписаний у кінці травня.

Американська Louisiana Natural Gas Exports відмовилася від проєкту співпраці з Україною, який передбачав довгострокове постачання зрідженого природного газу (LNG) обсягом близько 5 млрд кубометрів на рік.

Цю інформацію підтвердила в. о. міністра енергетики Ольга Буславець, передає "Інтерфакс-Україна".

"Дійсно, була відмова, ніякого додаткового спілкування після цього не було", - сказала вона.

Глава Міненергетики уточнила, що нової інформації з цього питання немає.

Нагадаємо, Кабмін наприкінці травня 2020 року схвалив меморандум про співпрацю з Louisiana Natural Gas Exports про можливе постачання LNG із США в Україну та розвиток газової інфраструктури з Польщею.

Згідно з даними, які оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко, документ передбачає щорічний обсяг постачання LNG близько 5,5 млрд кубометрів, а його ціна визначатиметься відповідно до цін на американській газовій біржі Henry Hub.

Меморандум, зокрема, передбачав будівництво нового газопроводу між газовим вузлом Германовіце (Польща) і Більче-Волицьким ПСГ. Фінансування проєкту могло включати підтримку певних урядових установ США та Європи.