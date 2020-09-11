РФ просить Німеччину допустити російських спеціалістів на допит Навального

Росія хоче задавати уточнювальні та додаткові питання під час слідчих дій з Навальним.

Міністерство внутрішніх справ РФ просить Німеччину про можливість брати участь у слідчих діях з опозиціонером Олексієм Навальним.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Слідчий підрозділ (...) готує додатковий запит про надання правової допомоги в компетентні органи ФРН. Даний запит буде містити клопотання про можливість присутності слідчих органів внутрішніх справ РФ, які проводять перевірку за даним фактом, і російського експерта при проведенні німецькими колегами слідчих дій з Навальним, лікарями та експертами, в тому числі при отриманні пояснень, з можливістю задавати уточнювальні і додаткові питання", - заявили в пресслужбі МВС Росії.

В МВС РФ також зазначили, що запит відправили відповідно до чинної Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року і додаткових протоколів до неї, а також відповідно до статей 453 і 454 КПК РФ.

Нагадаємо, вчора російський опозиціонер Олексій Навальний, отруєний речовиною типу "Новачок", повністю отямився.

Раніше повідомлялося, що 20 серпня російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Навальний не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на його переведення за кордон на лікування, а 22 серпня він все ж був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" Навального і заявили, що отруєння не було.

Фахівці клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний. У Кремлі заявили, що німецькі лікарі "поквапилися з висновками", і відмовилися розпочати кримінальне розслідування.

Проте німецькі лікарі запросили в Болгарії дані про отруєння Омеляна Гебрева, який був отруєний агентами російського ГРУ. Вони припускають, що Навального могли отруїти тією ж речовиною, що й болгарського бізнесмена.

9 вересня Die Zeit повідомила, що результати аналізів, проведених Інститутом фармакології і токсикології Збройних сил Німеччини свідчать, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли новим, більш смертоносним видом бойової нервово-паралітичної речовини "Новачок".

Ймовірно, Навальний мав померти ще в літаку, але його вдалося врятувати, бо пілот вирішив екстрено посадити літак.