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Зеленський призначив послів України в Ізраїлі та Казахстані

Відповідні укази №385/2020 та №386/2020 опубліковані на сайті Офісу президента.

Зеленський призначив послів України в Ізраїлі та Казахстані
Євген Корнійчук
Фото: Радіо Свобода

Президент України Володимир Зеленський призначив послів України в Державі Ізраїль та Республіці Казахстан.

Відповідні укази №385/2020 та №386/2020 опубліковані на сайті Офісу президента.

Зазначається, що Надзвичайним і Повноважним Послом України в Державі Ізраїль призначений Євген Корнійчук. Дипломатичне представництво України в Казахстані очолив Петро Врублевський.

Євген Корнійчук у 1993–1998 роках працював Віце-консулом України в Нью-Йорку. В 2006-2008 роках був народним депутатом України V, VI скликання від партії "Блок Юлії Тимошенко". В 2007 році був призначений першим заступником міністра юстиції України. 

В часи Януковича зазнав політичних переслідувань. 22 грудня 2010 року Генеральна прокуратура України провела обшук в центральному офісі БЮТ. Євгена Корнійчука було взято під варту. Корнійчук оскаржив своє ув'язнення в ЄСПЛ. В 2018 році ЄСПЛ підтримав скаргу Корнійчука і постановив виплатити йому 6500 євро нематеріальної шкоди.

Петро Врублевський до цього працював радником-посланником, виконувачем обов'язків керівника посольства України в Білорусі.

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