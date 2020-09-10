Лукашенко: влада не для того дається, щоб її взяв, кинув і віддав

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що владу не віддасть, адже його не для того обрав народ.

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на виступ Лукашенка під час представлення нового генпрокурора.

"Хочу вам сказати по-чоловічому, щоб у нас не було якоїсь недомовленості. Мені часто дорікають в тому, що "влади він не віддасть". Правильно дорікають. Мене народ не для цього обрав. Як і ви теж - володарі цієї влади, її носії... Влада не для того дається, щоб її взяв, кинув і віддав. В середині 90-х вона валялася в болоті, об неї витирали ноги. Так само як і об вас - тих, хто носив погони. Багато з вас цей період пам'ятають. І я не хочу, щоб Білорусь повернулася до того часу. Тому ніхто кинути в болото владу, як вони вимагають, не посміє", - сказав Лукашенко.

Президент Білорусі також зауважив, що "нахилити його не вийде".

"Зроблю я це з вами або без вас - вам вирішувати. Але нахилити мене не вийде. Хочете стати поруч і врятувати країну - ставайте. Не хочете - не віддавайте. Ви - люди в погонах. Не треба постити і хайпувати. Відійдіть убік і не заважайте", - звернувся до силовиків президент Білорусі.

Нагадаємо, вчора Лукашенко пояснив затримання опозиціонерки Марії Колесникової. Президент Білорусі вважає, що Колесникова порушила правила перетину кордону.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко зібрав на інтерв’ю російські прокремлівські ЗМІ.