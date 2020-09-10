У світі зафіксували 28 мільйонів випадків захворювання на коронавірус

Станом на 10 вересня у світі зафіксували 28 025 181 випадок захворювання на коронавірус.
Про це повідомляє Worldometer.
За нову добу у світі зафіксовано 10 333 нові випадки і 696 нових смертей від захворювання.
Найбільше нових випадків зареєстрували в Мексиці (4 647 нових хворих і 611 померлих).
Загалом найбільше випадків захворювання на коронавірус виявлено в США (понад 6,5 мільйонів), другу позицію займає Індія (4,4 мільйона), третю - Бразилія (4,1 мільйона).
Україна перебуває на 24 місці з 143 030 випадками.
Нагадаємо, 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про те, що спалах коронавірусу офіційно є пандемією.