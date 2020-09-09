Сім'я з Білорусі на кордоні попросила захисту в Україні

На українсько-білоруському кордоні сім`я з Білорусі попросила захисту в Україні.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

"Двоє дорослих (чоловік та жінка) разом з дітьми прибули в один із пунктів пропуску на українсько-білоруській ділянці кордону в межах Чернігівської області.Під час прикордонного контролю громадяни одразу звернулися до військовослужбовців Державної прикордонної служби України зазначивши, що вони потребують додаткового захисту через утиски в своїй країні", - йдеться в повідомленні.

Чоловік розповів, що сім'я вже певний час відчуває утиски з боку білоруських правоохоронних органів. Однак, з країни вони вирішили виїхати, оскільки нещодавно проти нього, начебто, була заведена надумана кримінальна справа, пов’язана з хабарництвом.

Прикордонники роз’яснили іноземцям порядок звернення за захистом відповідно до українського законодавства та оформили в’їзд в Україну встановленим порядком. Повідомлення про звернення за захистом направили до підрозділу міграційної служби України.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, за останній час в пунктах пропуску на державному кордоні України щодо отримання захисту звернулись 15 громадян Білорусі.

Нагадаємо, нещодавно у Білорусі затримали або видворили шістьох із семи членів Координаційної ради. Колесникову сьогодні знайшли в СІЗО. На волі залишається тільки нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.