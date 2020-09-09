У Києві невідомі побили колишнього політв’язня Кремля Балуха (оновлено)
У Києві невідомі побили колишнього політв’язня Кремля Балуха (оновлено)
В поліції розповіли деталі про побиття Балуха
В поліції розповіли деталі про побиття Балуха
У Білорусі заявили, що Марію Колесникову затримали на кордоні з Україною
У Білорусі заявили, що Марію Колесникову затримали на кордоні з Україною
У матчі Першої ліги сталася масова бійка гостьових ультрас із поліцією
У матчі Першої ліги сталася масова бійка гостьових ультрас із поліцією
Стало відомо, чому Марію Колесникову хотіли вивезти в Україну
Стало відомо, чому Марію Колесникову хотіли вивезти в Україну
Російського актора Єфремова засудили до 8 років ув’язнення за смертельну ДТП (оновлено)
Російського актора Єфремова засудили до 8 років ув’язнення за смертельну ДТП (оновлено)
Лукашенко пояснив затримання Колесникової
Лукашенко пояснив затримання Колесникової
Что не так с выкупом "варрантов Яресько"
Что не так с выкупом "варрантов Яресько"
Білоруси почали створювати загони самооборони
Білоруси почали створювати загони самооборони
ГоловнаСуспільствоЖиття

Сім'я з Білорусі на кордоні попросила захисту в Україні

Останнім часом про захист в Україні попросили 15 громадян Білорусі.

Сім'я з Білорусі на кордоні попросила захисту в Україні
Фото: Державна прикордонна служба України

На українсько-білоруському кордоні сім`я з Білорусі попросила захисту в Україні.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

"Двоє дорослих (чоловік та жінка) разом з дітьми прибули в один із пунктів пропуску на українсько-білоруській ділянці кордону в межах Чернігівської області.Під час прикордонного контролю громадяни одразу звернулися до військовослужбовців Державної прикордонної служби України зазначивши, що вони потребують додаткового захисту через утиски в своїй країні", - йдеться в повідомленні.

Чоловік розповів, що сім'я вже певний час відчуває утиски з боку білоруських правоохоронних органів. Однак, з країни вони вирішили виїхати, оскільки нещодавно проти нього, начебто, була заведена надумана кримінальна справа, пов’язана з хабарництвом.

Прикордонники роз’яснили іноземцям порядок звернення за захистом відповідно до українського законодавства та оформили в’їзд в Україну встановленим порядком. Повідомлення про звернення за захистом направили до підрозділу міграційної служби України.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, за останній час в пунктах пропуску на державному кордоні України щодо отримання захисту звернулись 15 громадян Білорусі.

Нагадаємо, нещодавно у Білорусі затримали або видворили шістьох із семи членів Координаційної ради. Колесникову сьогодні знайшли в СІЗО. На волі залишається тільки нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також