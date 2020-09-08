Підрозділ російських трубопровідних військ перекрив річку Біюк-Карасу земляною греблею, воду з водойми качають на потреби жителів Сімферополя.
Про це повідомляють "Крим. Реалії".
Греблю влаштовано нижче Білогірського водосховища, яке знаходиться в центральній частині півострова. За греблею у руслі майже не залишилось води.
На місці проведення робіт військові розбили табір, спеціальні автомобілі насосами качають воду в в змонтовані трубопроводи.
За словами місцевого активіста, вода з Білогірського водосховища через Біюк-Карасу забезпечувала водопостачання міст Феодосія і Судак в східній частині Криму, а також сіл, які знаходяться нижче за течією річки.
Нагадаємо, з 7 вересня у Сімферополі, Бахчисарайському та Сімферопольському районах окупованого Криму розпочали третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води.