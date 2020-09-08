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Окупанти в Криму перекрили ріку, щоб качати воду в Сімферополь

На місці проведення робіт військові розбили табір, спеціальні автомобілі насосами качають воду в змонтовані трубопроводи.

Фото: ru.krymr.com

Підрозділ російських трубопровідних військ перекрив річку Біюк-Карасу земляною греблею, воду з водойми качають на потреби жителів Сімферополя.

Про це повідомляють "Крим. Реалії".

Греблю влаштовано нижче Білогірського водосховища, яке знаходиться в центральній частині півострова. За греблею у руслі майже не залишилось води.

Фото: ru.krymr.com

Фото: ru.krymr.com

Фото: ru.krymr.com

На місці проведення робіт військові розбили табір, спеціальні автомобілі насосами качають воду в в змонтовані трубопроводи.

За словами місцевого активіста, вода з Білогірського водосховища через Біюк-Карасу забезпечувала водопостачання міст Феодосія і Судак в східній частині Криму, а також сіл, які знаходяться нижче за течією річки.

Нагадаємо, з 7 вересня у Сімферополі, Бахчисарайському та Сімферопольському районах окупованого Криму розпочали третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води.

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