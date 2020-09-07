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У Криму подачу води скоротили до кількох годин на день

Питну воду подаватимуть вранці з 6:00 до 9:00 і ввечері з 18:00 до 21:00.

У Криму подачу води скоротили до кількох годин на день
Фото: krapka.club

З 7 вересня у Сімферополі, Бахчисарайському та Сімферопольському районах анексованого Криму розпочали третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на сайт окупаційного "уряду" Криму.

"Питну воду жителям подаватимуть строго по годинах. Так, у Сімферополі частина населення буде отримувати воду вранці з 6:00 до 9:00 і ввечері з 18:00 до 21:00", - йдеться в повідомленні.

За інформацією "влади" Сімферополя, на третьому етапі споживання води має знизитися до 100 тис. кубометрів на добу замість 160 тис. кубів.

Перший етап обмеження подачі води розпочався 24 серпня у Сімферополі і ще в 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів. З 2 вересня ввели другий етап обмежень - встановили погодинний графік подачі води. В "уряді" Криму повідомили, що готуються до "найгіршого сценарію" водопостачання півострова. 

Нагадаємо, до 2014 року близько 85% потреб жителів Криму у воді забезпечував Північно-Кримський канал, вода по якому йшла з України. Але після анексії Криму Росією Україна припинила постачання води.

Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання анексованого півострова буде відновлено тільки після його деокупації.

У серпні 2019 року окупаційна влада Криму заявила, що потрібно "почати зондаж" про відновлення роботи Північно-Кримського каналу, тому що в Дніпрі "вода, що йде з території РФ". Постпред президента України в Криму Антон Кориневич у відповідь заявив, що Дніпро по території Криму не протікає.

У лютому 2020-го постпред президента Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич виключив подачу води до Криму до деокупації. Після цього глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що погодився б пустити воду в Крим в обмін на поступки з боку президента Росії Володимира Путіна щодо Донбасу.

У березні Шмигаль виступив за подачу води до Криму "цистернами, каністрами, бутлями", а на початку серпня зазначив, що Україна готова забезпечувати Крим водою в разі гуманітарної катастрофи.

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