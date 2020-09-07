У Херсоні поліція затримала чоловіка, який збив оперативника і намагався втекти.

Про це повідомляють на сайті Нацполіції.

Правоохоронці проводили обшук у мешканця Херсона в межах кримінального провадження, відкритого за фактом зберігання наркотиків. Однак господар будинку сів у автомобіль і намагався втекти з подвір'я, скоївши наїзд на 24-річного оперуповноваженого поліції.

Зазначають, що зловмисник протягнув поліцейського на капоті з пів кілометра.

За матеріалами внутрішньої безпеки поліції, було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці негайно почали пошук зловмисника.

"Невдовзі працівники УВБ НПУ встановили, що втікач намагається покинути межі області. На 11 кілометрі від стаціонарного посту "Пасат", що на автотрасі Херсон-Джанкой-Феодосія, оперативники внутрішньої безпеки поліції та співробітники Управління патрульної поліції в Херсонській області наздогнали чоловіка та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу", - йдеться в повідомленні.

Фото: npu.gov.ua

Наразі херсонцю повідомлено про підозру за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше водій фури провіз інспектора "Укртрансбезпеки" п'ять кілометрів на капоті. Поки інспектор їхав на капоті, він примудрився викликати поліцію, пояснити, куди їде, і зняти відео.