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На Донбасі підірвалися ще двоє військових

Бійців госпіталізували з пораненнями різного ступеня важкості.

На Донбасі підірвалися ще двоє військових
Фото: facebook.com/pressjfo.news

На Донбасі внаслідок підриву двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості.

Про це повідомила пресслужба ООС.

"Сьогодні, слідуючи до місця гасіння окремих осередків тління у районі населеного пункту Новгородське на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14. Внаслідок підриву двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості", - йдеться у вечірньому зведенні ООС.

Бійців доправили до лікувального закладу.

В ООС також зазначили, що військовослужбовці підрозділів Об'єднаних сил та інших складових сил оборони продовжують гасити осередки пожеж на території Донецької та Луганської областей. Так, ліквідовано пожежу поблизу Луганського, локалізовано – у районах населених пунктів Трьохізбенка та Лопаскине.

Нагадаємо, сьогодні РФ знову порушила "всеосяжне перемир'я", загинув військовий.Противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї по позиціях ООС, неподалік Причепилівки, що на Луганщині.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу бойовиків біля Красногорівки поранено військового.Боєць ліквідовував наслідки пожежі на позиції.

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