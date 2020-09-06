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На Донбасі впродовж доби зберігався режим тиші

Бойових втрат та поранень серед військових немає.

На Донбасі впродовж доби зберігався режим тиші
Фото: EPA/UPG

Минулої доби, 5 вересня, в зоні Операції Об’єднаних сил обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігався по всій лінії розмежування. Про це повідомили у штабі ООС.

“Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки”, - прозвітували військові.

Від початку неділі, 6 вересня, режим тиші зберігається повною мірою. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Нагадаємо, напередодні ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін наказав 7 вересня відрити вогонь по українським укріпленням в районі населеного пункту Шуми, поблизу Горлівки. Відповідна заява опублікувана на його сайті. Таке рішення Пушилін аргументував тим, що Україна нібито порушує один з пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню. Бойовики розцінюють інженерні споруди ЗСУ як незаконні.

Головнокомандувач ООС Володимир Кравченко заявив, що це звинувачення не відповідає дійсності, є провокаційним і має політичну складову. Він попередив, що ЗСУ дадуть відповідь, якщо бойовики обстріляють територію України.

Після заяви ватажка терористів Україна скликала позачергове засідання ТКГ на неділю, 6 вересня

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