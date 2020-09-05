Це вже сьомий із серії катерів проєкту 58155, збудований на підприємстві "Кузня на Рибальському".

Після успішного завершення всіх етапів заводських та державних випробувань до корабельно-катерного складу Військово-морських сил України включено малий броньований артилерійський катер "Костопіль".

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони.

Зазначається, що це - сьомий із серії катерів проєкту 58155, збудований на суднобудівному підприємстві "Кузня на Рибальському".

Катер отримав своє ім’я на честь однойменного міста Костопіль Рівненської області, де народився і проживав морський піхотинець Олексій Кондратюк. Він героїчно загинув, виконуючи бойове завдання під Маріуполем 17 березня 2017 року.

Командувач ВМС контр-адмірал Олексій Неїжпапа вручив екіпажу катера прапор ВМС ЗСУ. Після цього за встановленою процедурою цей стяг підняли на катері.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

На катері встановлено сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника. "Костопіль" малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника. Крім того, катер оснащений системою захисту від наведення зброї противника та системою автоматичної постановки димових і теплових завіс.

Фото: mil.gov.ua

Нагадаємо, у 2016 році київський завод "Ленінська кузня", який належить п'ятому президенту Петру Порошенку, почав будівництво чотирьох катерів проекту 58155 для ВМС.