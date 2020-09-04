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"Укрзалізниця" скасовує посадку пасажирів у Тернополі

Натомість в Острозі та Радивилові з 7 вересня поїзди зупинятимуться на висадку і посадку пасажирів.

"Укрзалізниця" скасовує посадку пасажирів у Тернополі
Фото: ucraine.info

"Укрзалізниця" з 7 вересня тимчасово скасовує посадку пасажирів у Тернополі, що потрапив у червону карантинну зону. Квитки на поїзди продавати не будуть, проте висадка пасажирів на станції Тернопіль здійснюватиметься.

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Водночас у зв’язку з послабленням карантинних заходів із 7 вересня відновлюється зупинка низки поїздів далекого сполучення в містах Остріг та Радивилів Рівненської області.

Нагадаємо, вперше зупинку поїздів у Тернополі було скасовано з 1 серпня після внесення міста до червоної карантинної зони. Однак 85 пасажирів, які їхали потягом з Херсона, домоглися зупинки на залізничній станції Тернопіль. Після цього "Укрзалізниця" дозволила зупинку поїздів у Тернополі для висадки пасажирів.

3 вересня уряд позачергово оновив поділ на карантинні зони. До червоної потрапили 10 міст і 19 районів, зокрема й Тернопіль. Проте посилювати карантинні обмеження у цьому обласному центрі відмовилися.

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