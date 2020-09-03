Уряд позачергово оновив рівні епіднебезпеки: у червоній зоні 10 міст і 19 районів

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка ухвалила нове епідемічне зонування.

Відповідно ухваленого рішення, воно почне діяти з опівночі 7 вересня, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Так, до категорії регіонів з червоним рівнем епідемічної небезпеки через значне поширення COVID-19 віднесено 29 адміністративно-територіальних одиниць:

міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

місто Дубно та Костопільський район Рівненської області;

міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

Великобурлуцький район Харківської області;

місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.

Бобровицький район Чернігівської області.

До помаранчевої зони з 7 вересня належать:

Вінницький район Вінницької області;

місто Луцьк та Луцький район Волинської області;

міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинському та Попільнянському райони Житомирської області;

міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Мукачівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Березань, Ірпінь та Фастів, Києво-Святошинський та Яготинський райони Київської області;

міста Львів, Дрогобич та Самбір, Городоцький, Жовківський, Миколаївський, Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;

місто Чорноморськ, Біляївський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області;

місто Острог, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський та Корецький райони Рівненської області;

місто Суми Сумської області;

місто Кременець, Борщівський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;

міста Харків, Люботин, Первомайський та Харківський район Харківської області;

місто Славута, Волочиський, Новоушицький, Теофіпольський, Ярмолинецький райони Хмельницької області;

місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;

місто Ніжин, Ніжинський та Носівський райони Чернігівської області.

До жовтої зони віднесено:

міста Вінниця, Жмеринка, Козятин, Могилів-Подільський та Хмільник, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Хмільницький райони Вінницької області;

місто Володимир-Волинський, Володимир-Волинський, Горохівський, Ківерцівський, Любешівський, Маневицький, Рожищенський, Турійський та Шацький райони Волинської області;

міста Житомир та Малин, Андрушівський, Брусилівський, Ємільчінський, Овруцький, Пулинський, Романівський та Хорошівський райони Житомирської області;

міста Берегове та Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Воловецький, Іршавський, Переченський, Рахівський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;

міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів та Переяслав, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Переяслав-Хмельницький, Рокитнянський, Таращанський та Фастівський райони Київської області;

міста Борислав, Моршин та Стрий, Бродівський, Буський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Мостиський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;

міста Миколаїв та Вознесенськ, Баштанський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;

міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар та Южне, Арцизький, Березівський, Іванівський, Кодимський, Лиманський, Савранський та Саратський райони Одеської області;

міста Рівне та Вараш, Володимирецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;

міста Лебедин та Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський та Сумський райони Сумської області;

міста Куп’янськ та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Краснокуцький та Шевченківський райони Харківської області;

міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Славутський, Старосинявський та Хмельницький райони Хмельницької області;

міста Чернігів та Прилуки, Борзнянський, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Куликівський, Сновський, Срібнянський та Талалаївський районах Чернігівської області;

місто Київ.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Нагадаємо, новий поділ за карантинними обмеженнями діє з 1 серпня. "Зелена" зона передбачає перебування в громадських будівлях у масках або респіраторах; проведення масових заходів за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; роботу кінотеатрів із заповненістю на 50%, перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Для "жовтої" зони (+ обмеження зеленої) забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.

У "помаранчевій" зоні (+ обмеження жовтої) забороняється діяльність засобів розміщення (хостели, туристичні бази і т.д.), крім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; спортзали, фітнес-центри, заклади культури; прийом нових змін у дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більш ніж 100 осіб.

"Червона" зона передбачає найбільш жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, забороняється робота громадського транспорту; відвідання установ освіти; робота ТРЦ, кінотеатрів, кафе і ресторанів.

Попереднє оновлення зонування за рівнями епіднебезпеки почало діяти з 31 серпня. Тоді до червоної зони потрапили 10 міст і 11 районів.

Нагадаємо, останнім часом в Україні щодоби реєструють понад 2 тисячі нових випадків коронавірусної недуги.