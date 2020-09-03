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Уряд позачергово оновив рівні епіднебезпеки: у червоній зоні 10 міст і 19 районів

Київ - у жовтій зоні.

Уряд позачергово оновив рівні епіднебезпеки: у червоній зоні 10 міст і 19 районів
Фото: EPA/UPG

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка ухвалила нове епідемічне зонування.

Відповідно ухваленого рішення, воно почне діяти з опівночі 7 вересня, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Так, до категорії регіонів з червоним рівнем епідемічної небезпеки через значне поширення COVID-19 віднесено 29 адміністративно-територіальних одиниць:

  • міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
  • міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
  • місто Дубно та Костопільський район Рівненської області;
  • міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
  • Великобурлуцький район Харківської області;
  • місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.
  • Бобровицький район Чернігівської області.

До помаранчевої зони з 7 вересня належать:

  • Вінницький район Вінницької області;
  • місто Луцьк та Луцький район Волинської області;
  • міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинському та Попільнянському райони Житомирської області;
  • міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Мукачівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
  • міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
  • міста Березань, Ірпінь та Фастів, Києво-Святошинський та Яготинський райони Київської області;
  • міста Львів, Дрогобич та Самбір, Городоцький, Жовківський, Миколаївський, Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;
  • місто Чорноморськ, Біляївський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області;
  • місто Острог, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський та Корецький райони Рівненської області;
  • місто Суми Сумської області;
  • місто Кременець, Борщівський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;
  • міста Харків, Люботин, Первомайський та Харківський район Харківської області;
  • місто Славута, Волочиський, Новоушицький, Теофіпольський, Ярмолинецький райони Хмельницької області;
  • місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;
  • місто Ніжин, Ніжинський та Носівський райони Чернігівської області.

До жовтої зони віднесено:

  • міста Вінниця, Жмеринка, Козятин, Могилів-Подільський та Хмільник, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Хмільницький райони Вінницької області;
  • місто Володимир-Волинський, Володимир-Волинський, Горохівський, Ківерцівський, Любешівський, Маневицький, Рожищенський, Турійський та Шацький райони Волинської області;
  • міста Житомир та Малин, Андрушівський, Брусилівський, Ємільчінський, Овруцький, Пулинський, Романівський та Хорошівський райони Житомирської області;
  • міста Берегове та Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Воловецький, Іршавський, Переченський, Рахівський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;
  • міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів та Переяслав, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Переяслав-Хмельницький, Рокитнянський, Таращанський та Фастівський райони Київської області;
  • міста Борислав, Моршин та Стрий, Бродівський, Буський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Мостиський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;
  • міста Миколаїв та Вознесенськ, Баштанський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;
  • міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар та Южне, Арцизький, Березівський, Іванівський, Кодимський, Лиманський, Савранський та Саратський райони Одеської області;
  • міста Рівне та Вараш, Володимирецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;
  • міста Лебедин та Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський та Сумський райони Сумської області;
  • міста Куп’янськ та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Краснокуцький та Шевченківський райони Харківської області;
  • міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Славутський, Старосинявський та Хмельницький райони Хмельницької області;
  • міста Чернігів та Прилуки, Борзнянський, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Куликівський, Сновський, Срібнянський та Талалаївський районах Чернігівської області;
  • місто Київ.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Нагадаємо, новий поділ за карантинними обмеженнями діє з 1 серпня. "Зелена" зона передбачає перебування в громадських будівлях у масках або респіраторах; проведення масових заходів за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; роботу кінотеатрів із заповненістю на 50%, перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Для "жовтої" зони (+ обмеження зеленої) забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.

У "помаранчевій" зоні (+ обмеження жовтої) забороняється діяльність засобів розміщення (хостели, туристичні бази і т.д.), крім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; спортзали, фітнес-центри, заклади культури; прийом нових змін у дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більш ніж 100 осіб.

"Червона" зона передбачає найбільш жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, забороняється робота громадського транспорту; відвідання установ освіти; робота ТРЦ, кінотеатрів, кафе і ресторанів.

Попереднє оновлення зонування за рівнями епіднебезпеки почало діяти з 31 серпня. Тоді до червоної зони потрапили 10 міст і 11 районів.

Нагадаємо, останнім часом в Україні щодоби реєструють понад 2 тисячі нових випадків коронавірусної недуги.

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