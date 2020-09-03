За добу в Україні зафіксовано 2430 нових випадків COVID-19

За минулу добу в Україні зафіксовано 2430 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Одужали за добу 859 пацієнтів.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Загалом станом на ранок 3 вересня в Україні - 128 228 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2710 летальних, 59 676 пацієнтів одужали.
Загалом проведено 1 621 697 тестувань методом ПЛР.
Статистика у регіонах:
- Вінницька область - 4194 випадки;
- Волинська область - 5662 випадки;
- Дніпропетровська область - 2518 випадків;
- Донецька область - 1549 випадків;
- Житомирська область - 3471 випадок;
- Закарпатська область - 7788 випадків;
- Запорізька область - 1708 випадків;
- Івано-Франківська область - 9685 випадків;
- Кіровоградська область - 833 випадки;
- м. Київ - 14 158 випадків;
- Київська область - 5931 випадок;
- Львівська область - 15 116 випадків;
- Луганська область - 373 випадків;
- Миколаївська область - 1372 випадки;
- Одеська область - 7813 випадків;
- Полтавська область - 855 випадків;
- Рівненська область - 9476 випадків;
- Сумська область - 1629 випадків;
- Тернопільська область - 6637 випадків;
- Харківська область - 9941 випадок;
- Херсонська область - 435 випадків;
- Хмельницька область - 2740 випадків;
- Чернівецька область - 10 624 випадки;
- Черкаська область - 1670 випадків;
- Чернігівська область - 2050 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, у Чернівецькій області відкривають шістнадцяту госпітальну базу для хворих на коронавірус - з 2 вересня хворих та осіб із підозрою на вірус прийматиме Герцаївська центральна районна лікарня. За даними МОЗ, в українських лікарнях пацієнтами з COVID-19 зайняті 44% ліжок.
Уряд прогнозує до 3 тис. хворих на COVІD-19 щодня до кінця вересня.