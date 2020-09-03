За добу в Україні зафіксовано 2430 нових випадків COVID-19

За минулу добу в Україні зафіксовано 2430 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Одужали за добу 859 пацієнтів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Загалом станом на ранок 3 вересня в Україні - 128 228 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2710 летальних, 59 676 пацієнтів одужали.

Загалом проведено 1 621 697 тестувань методом ПЛР.

Статистика у регіонах:

Вінницька область - 4194 випадки;

Волинська область - 5662 випадки;

Дніпропетровська область - 2518 випадків;

Донецька область - 1549 випадків;

Житомирська область - 3471 випадок;

Закарпатська область - 7788 випадків;

Запорізька область - 1708 випадків;

Івано-Франківська область - 9685 випадків;

Кіровоградська область - 833 випадки;

м. Київ - 14 158 випадків;

Київська область - 5931 випадок;

Львівська область - 15 116 випадків;

Луганська область - 373 випадків;

Миколаївська область - 1372 випадки;

Одеська область - 7813 випадків;

Полтавська область - 855 випадків;

Рівненська область - 9476 випадків;

Сумська область - 1629 випадків;

Тернопільська область - 6637 випадків;

Харківська область - 9941 випадок;

Херсонська область - 435 випадків;

Хмельницька область - 2740 випадків;

Чернівецька область - 10 624 випадки;

Черкаська область - 1670 випадків;

Чернігівська область - 2050 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у Чернівецькій області відкривають шістнадцяту госпітальну базу для хворих на коронавірус - з 2 вересня хворих та осіб із підозрою на вірус прийматиме Герцаївська центральна районна лікарня. За даними МОЗ, в українських лікарнях пацієнтами з COVID-19 зайняті 44% ліжок.

Уряд прогнозує до 3 тис. хворих на COVІD-19 щодня до кінця вересня.