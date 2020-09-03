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За добу в Україні зафіксовано 2430 нових випадків COVID-19

Одужали за добу 859 пацієнтів.

За добу в Україні зафіксовано 2430 нових випадків COVID-19
Фото: EPA/UPG

За минулу добу в Україні зафіксовано 2430 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Одужали за добу 859 пацієнтів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Загалом станом на ранок 3 вересня в Україні - 128 228 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2710 летальних, 59 676 пацієнтів одужали. 

Загалом проведено 1 621 697 тестувань методом ПЛР.

Статистика у регіонах:

  • Вінницька область - 4194 випадки;
  • Волинська область - 5662 випадки;
  • Дніпропетровська область - 2518 випадків;
  • Донецька область - 1549 випадків;
  • Житомирська область - 3471 випадок;
  • Закарпатська область - 7788 випадків;
  • Запорізька область - 1708 випадків;
  • Івано-Франківська область - 9685 випадків;
  • Кіровоградська область - 833 випадки;
  • м. Київ - 14 158 випадків;
  • Київська область - 5931 випадок;
  • Львівська область - 15 116 випадків;
  • Луганська область - 373 випадків;
  • Миколаївська область - 1372 випадки;
  • Одеська область - 7813 випадків;
  • Полтавська область - 855 випадків;
  • Рівненська область - 9476 випадків;
  • Сумська область - 1629 випадків;
  • Тернопільська область - 6637 випадків;
  • Харківська область - 9941 випадок;
  • Херсонська область - 435 випадків;
  • Хмельницька область - 2740 випадків;
  • Чернівецька область - 10 624 випадки;
  • Черкаська область - 1670 випадків;
  • Чернігівська область - 2050 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у Чернівецькій області відкривають шістнадцяту госпітальну базу для хворих на коронавірус - з 2 вересня хворих та осіб із підозрою на вірус прийматиме Герцаївська центральна районна лікарня. За даними МОЗ, в українських лікарнях пацієнтами з COVID-19 зайняті 44% ліжок.

Уряд прогнозує до 3 тис. хворих на COVІD-19 щодня до кінця вересня.

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