У Києві за добу коронавірусом захворіли 332 людини

На сьогодні в столиці вже 13 878 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

У Києві новий спалах коронавірусу. За добу захворіло 332 людини, 5 померли, 68 - одужали.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"На сьогодні в столиці вже 13 878 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли:

180 жінок віком від 19 до 84 років.

137 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв.

6 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 9 хлопчиків від 1 року до 15", - йдеться в повідомленні.

Також у Києві COVID-19 виявили у 13 медиків.

У столиці зросла кількість госпіталізованих, за добу до лікарень потрапили 75 пацієнтів.

"Загалом на сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 788 хворих на коронавірус, із них 19 дітей. 164 пацієнти – у важкому стані. 210 отримують кисневу підтримку. 14 – під апаратами ШВЛ. Іще 100 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус", - заявили в КМДА.

Загалом, столичні лікарні, визначені для прийому хворих на коронавірус, заповнені на 54%.

Фото: КМДА

Нагадаємо,міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що у лікарнях зайняті вже 44% ліжок для хворих на коронавірус.

Сьогодні в Україні новий рекорд - 2 495 нових випадків коронавірусу за добу, 51 хворий з COVID-19 помер, 1 015 вдалося побороти хворобу.