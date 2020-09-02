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Степанов: у лікарнях зайняті вже 44% ліжок для хворих на коронавірус

В лікарнях перебувають люди з підтвердженим діагнозом і з підозрою на COVID-19.

Степанов: у лікарнях зайняті вже 44% ліжок для хворих на коронавірус
Фото: facebook/ Максим Степанов

В українських лікарнях хворими на коронавірус зайняті 44% ліжок.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на міністра охорони здоров'я України Максима Степанова.

"Загалом на сьогодні, якщо взяти пацієнтів із підтвердженим діагнозом, і людей, які чекають підтвердження, але мають всю симптоматику COVID-19, і яким надається все необхідне лікування, зайняті вже 44% ліжок", - заявив глава МОЗ.

Нагадаємо, сьогодні в Україні новий рекорд - 2 495 нових випадків коронавірусу за добу, 51 хворий з COVID-19 помер, 1 015 вдалося побороти хворобу.

Попередній антирекорд кількості нових хворих на коронавірус в Україні зафіксували в суботу, 29 серпня. Тоді за добу зареєстрували 2481 випадок COVID-19, 41 людина померла.

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