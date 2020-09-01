Мер Тернополя захворів на коронавірус

Сергій Надал перебуває вдома на самоізоляції, потреби в госпіталізації немає.

Міський голова Тернополя Сергій Надал захворів на коронавірус.

Про це політик повідомив у Facebook.

"Мушу вам розповісти неприємну новину. Отримав результати тесту на COVID19. Тест підтвердив цю хворобу. У зв’язку зі специфікою роботи я регулярно здаю тест протягом останніх п’яти місяців. Також мої заступники, інші члени команди. Ми маємо спеціальний режим роботи у зв’язку з необхідністю щодня спілкуватись з великою кількістю людей", - написав Надал.

За словами міського голови, на цей час, крім нього, жоден із заступників, керівників комунальних установ і управлінь ради не інфікований.

Надал сповістив, що почувається нормально і перебуває вдома на самоізоляції.

"Відчуваю деякі симптоми, зокрема неприємний біль у горлі. Якби не тест, в іншій ситуації навіть би не звернув на це уваги. Загальний стан нормальний. Перебуваю в постійному контакті зі спеціалістами, повідомив свого сімейного лікаря. Переходжу на самоізоляцію і режим роботи з дому. Потреби в госпіталізації немає", - розповів мер.

Нагадаємо, у серпні у Львівській міськраді на COVID-19 захворіли більш ніж 20 посадовців. Коронавірус виявили у двох заступників міського голови, представників секретаріату міської ради, керівників департаментів та управлінь і їхніх заступників.