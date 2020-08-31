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23 народних депутати заразилися коронавірусом, - Разумков

COVID-19 виявили також у 7 працівників апарату Ради.

23 народних депутати заразилися коронавірусом, - Разумков
Фото: facebook/Дмитро Разумков

У парламенті як серед депутатів, так і співробітників апарату Ради зафіксовано 30 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав під час погоджувальної ради парламенту.

"Навіть у Верховній Раді станом на сьогодні у нас є 23 колеги, які захворіли або навіть зараз хворіють ... і 7 випадків в апараті Верховної Ради", - сказав спікер.

Відповідні дані він озвучив, закликаючи депутатів дотримуватися "маскового" режиму протягом пленарних засідань, оскільки багато хто з депутатів не носить масок.

При цьому на позачерговому засіданні 25 серпня сам Разумков у президії парламенту перебував без маски.

Учора стало відомо, що на коронавірус захворів народний депутат від "Слуги народу" Степан Чернявський. Він перебуває в лікарні водників в Одесі.

На початку карантину перехворіли Сергій Шахов ("Довіра"), Віталій Борт (ОПЗЖ), Володимир Ватрас ("Слуга народу"), Руслан Горбенко ("Слуга народу"), Ігор Кисельов (ОПЗЖ), Олександр Лукашев (ОПЗЖ), Сергій Рудик (позафракційний), Анна Скороход (позафракційна). 

Також відомо, що на ковід хворіли Олег Мейдич ("Батьківщина"), Валерій Божик, Юрій Арістов і Роман Грищук ("Слуга народу").

23 серпня стало відомо, що коронавірус виявили в Юлії Тимошенко. Її підключили до апарата штучного дихання, стан стабільно тяжкий.

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Джерело: "Українські новини"
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