Ще один нардеп від "Слуги народу" захворів коронавірусом

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Степан Чернявський захворів на коронавірус. Про це він повідомив у суботу у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці у фейсбук.

"Я перебуваю в лікарні Водників в Одесі. Мені діагностували коронавірус. У лікарні я вже 11 днів", - сказав Чернявський.

Він розповів, що спершу симптоми були як при звичайному ГРВІ - слабкість, ломота, температура 37. Потім у нардепа діагностували правосторонню пневмонію.

Чернявський закликав при перших симптомах хвороби звертатися до лікарів і робити тести.

Нагадаємо, коронавірусну недугу перенесли вже близько 20-ти народних депутатів.

На початку карантину перехворіли Сергій Шахов ("Довіра"), Віталій Борт (ОПЗЖ), Володимир Ватрас ("Слуга народу"), Руслан Горбенко ("Слуга народу"), Ігор Кисельов (ОПЗЖ), Олександр Лукашев (ОПЗЖ), Сергій Рудик (позафракційний), Анна Скороход (позафракційна).

Також відомо, що ковідом хворіли Олег Мейдич ("Батьківщина"), Валерій Божик, Юрій Арістов та Роман Грищук ("Слуга народу").

23 серпня стало відомо, що коронавірус виявили у Юлії Тимошенко. Її підключили до апарата штучного дихання, стан стабільно важкий.