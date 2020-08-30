США до річниці Іловайська виступили з жорсткою заявою щодо Росії
США до річниці Іловайська виступили з жорсткою заявою щодо Росії
Помер колишній віце-прем'єр Віктор Тихонов
Помер колишній віце-прем'єр Віктор Тихонов
У віці 43 років помер головний актор пригодницького фільму "Чорна пантера"
У віці 43 років помер головний актор пригодницького фільму "Чорна пантера"
Окупанти в Криму обмежили подачу води людям, біля будинків обаштовують ємності
Окупанти в Криму обмежили подачу води людям, біля будинків обаштовують ємності
В Офісі президента відреагували на рішення суду щодо неконституційності призначення Ситника директором НАБУ
В Офісі президента відреагували на рішення суду щодо неконституційності призначення Ситника директором НАБУ
В Україні знову побито рекорд за кількістю нових хворих коронавірусом
В Україні знову побито рекорд за кількістю нових хворих коронавірусом
У "Слузі Народу" пояснили падіння рейтингів партії
У "Слузі Народу" пояснили падіння рейтингів партії
Ілон Маск уперше показав роботу вживленого у мозок чіпу
Ілон Маск уперше показав роботу вживленого у мозок чіпу
Конец эпохи Абэ. Окно возможностей для Украины закрылось
Конец эпохи Абэ. Окно возможностей для Украины закрылось
ГоловнаПолітика

Ще один нардеп від "Слуги народу" захворів коронавірусом

Степана Чернявського госпіталізували.

Ще один нардеп від "Слуги народу" захворів коронавірусом
Фото: Степан Чернявский/facebook

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Степан Чернявський захворів на коронавірус. Про це він повідомив у суботу у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці у фейсбук.

"Я перебуваю в лікарні Водників в Одесі. Мені діагностували коронавірус. У лікарні я вже 11 днів", - сказав Чернявський. 

Він розповів, що спершу симптоми були як при звичайному ГРВІ - слабкість, ломота, температура 37. Потім у нардепа діагностували правосторонню пневмонію.

Чернявський закликав при перших симптомах хвороби звертатися до лікарів і робити тести. 

Нагадаємо, коронавірусну недугу перенесли вже близько 20-ти народних депутатів.

На початку карантину перехворіли Сергій Шахов ("Довіра"), Віталій Борт (ОПЗЖ), Володимир Ватрас ("Слуга народу"), Руслан Горбенко ("Слуга народу"), Ігор Кисельов (ОПЗЖ), Олександр Лукашев (ОПЗЖ), Сергій Рудик (позафракційний), Анна Скороход (позафракційна). 

Також відомо, що ковідом хворіли Олег Мейдич ("Батьківщина"), Валерій Божик, Юрій Арістов та Роман Грищук ("Слуга народу").

23 серпня стало відомо, що коронавірус виявили у Юлії Тимошенко. Її підключили до апарата штучного дихання, стан стабільно важкий.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також