У міністра охорони здоров'я Молдови виявили коронавірус

За останні 7 місяців Молдова зіткнулася з безпрецедентною кризою, яка пов'язана з коронавірсом.

Голова МОЗ Молдови Віоріка Думбревяну заявила про те, що тести підтвердили у неї наявність коронавірусу COVID-19.

Про це вона повідомила у Facebook.

За її словами, за останні 7 місяців Молдова зіткнулася з безпрецедентною кризою, яка пов'язана з коронавірсом.

"За цей час я боролася за життя кожного громадянина та долала неймовірні труднощі. На жаль, ми втратили колег та друзів, які не змогли перебороти хворобу. В ці моменти я також борюся з хворобою", - написала Думбревяну.

"Це складно, як морально, так і фізично, але я дотримуюся лікування, призначеного лікарями і сподіваюсь, що я пройду через COVID-19", - додала вона.

З результатів тестування випливає, що захворювання на коронавірус у Думбревяну виявили 25 серпня.

Нагадаємо, 25 серпня стало відомо про те, що у акторки студії "Квартал 95" Олени Кравець виявили коронавірус. Про це повідомив її колега, актор студії Євген Кошовий.