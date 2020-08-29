В Україні знову побито рекорд за кількістю нових хворих коронавірусом

В Україні другий день поспіль фіксують рекордну кількість нових інфікованих COVID-19. 29 серпня лабораторно підтвердили 2481 новий випадок зараження.

Загальна кількість захворілих зросла до 116 978, повідомили на каналі "Коронавірус у регіонах" в Telegram.

Одужали за добу 1055 людей (загалом 56 138), помер 41 пацієнт (загалом - 2492).

Статистика у регіонах:

Вінницька область — 3872 (+72)

Волинська область — 5370 (+50)

Дніпропетровська область — 2236 (+74)

Донецька область — 1369 (+51)

Житомирська область — 3155 (+92)

Закарпатська область — 7385 (+83)

Запорізька область — 1520 (+33)

Івано-Франківська область — 8843 (+182)

Кіровоградська область — 795 (+5)

м. Київ — 12984 (+265)

Київська область — 5489 (+92)

Львівська область — 14168 (+190)

Луганська область — 295 (+21)

Миколаївська область — 1118 (+41)

Одеська область — 6921 (+170)

Полтавська область — 738 (+33)

Рівненська область — 9019 (+98)

Сумська область — 1398 (+37)

Тернопільська область — 5705 (+227)

Харківська область — 8691 (+247)

Херсонська область — 386 (+12)

Хмельницька область — 2297 (+103)

Чернівецька область — 9997 (+142)

Черкаська область — 1482 (+92)

Чернігівська область — 1745 (+69)

Нагадаємо, що за 28 серпня було зафіксовано 2438 нових захворілих. При цьому у Києві за минулу добу зафіксували рекордну кількість померлих від коронавірусу - 9 осіб.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд не розглядатиме впровадження жорстких обмежувальних заходів у випадку другої хвилі поширення коронавірусу. Натомість Кабмін буде покладатися на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання.