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В Україні знову побито рекорд за кількістю нових хворих коронавірусом

У Києві підтвердили 265 нових інфікованих. 

В Україні знову побито рекорд за кількістю нових хворих коронавірусом
Фото: EPA/UPG

В Україні другий день поспіль фіксують рекордну кількість нових інфікованих COVID-19. 29 серпня лабораторно підтвердили 2481 новий випадок зараження. 

Загальна кількість захворілих зросла до 116 978, повідомили на каналі "Коронавірус у регіонах" в Telegram.

Одужали за добу 1055 людей (загалом 56 138), помер 41 пацієнт (загалом - 2492). 

Статистика у регіонах:

  • Вінницька область — 3872 (+72)
  • Волинська область — 5370 (+50)
  • Дніпропетровська область — 2236 (+74)
  • Донецька область — 1369 (+51)
  • Житомирська область — 3155 (+92)
  • Закарпатська область — 7385 (+83)
  • Запорізька область — 1520 (+33)
  • Івано-Франківська область — 8843 (+182)
  • Кіровоградська область — 795 (+5)
  • м. Київ — 12984 (+265)
  • Київська область — 5489 (+92)
  • Львівська область — 14168 (+190)
  • Луганська область — 295 (+21)
  • Миколаївська область — 1118 (+41)
  • Одеська область — 6921 (+170)
  • Полтавська область — 738 (+33)
  • Рівненська область — 9019 (+98)
  • Сумська область — 1398 (+37)
  • Тернопільська область — 5705 (+227)
  • Харківська область — 8691 (+247)
  • Херсонська область — 386 (+12)
  • Хмельницька область — 2297 (+103)
  • Чернівецька область — 9997 (+142)
  • Черкаська область — 1482 (+92)
  • Чернігівська область — 1745 (+69)

Нагадаємо, що за 28 серпня було зафіксовано 2438 нових захворілих. При цьому у Києві за минулу добу зафіксували рекордну кількість померлих від коронавірусу - 9 осіб. 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд не розглядатиме впровадження жорстких обмежувальних заходів у випадку другої хвилі поширення коронавірусу. Натомість Кабмін буде покладатися на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання. 

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