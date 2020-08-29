В Україні знову побито рекорд за кількістю нових хворих коронавірусом

В Україні другий день поспіль фіксують рекордну кількість нових інфікованих COVID-19. 29 серпня лабораторно підтвердили 2481 новий випадок зараження.
Загальна кількість захворілих зросла до 116 978, повідомили на каналі "Коронавірус у регіонах" в Telegram.
Одужали за добу 1055 людей (загалом 56 138), помер 41 пацієнт (загалом - 2492).
Статистика у регіонах:
- Вінницька область — 3872 (+72)
- Волинська область — 5370 (+50)
- Дніпропетровська область — 2236 (+74)
- Донецька область — 1369 (+51)
- Житомирська область — 3155 (+92)
- Закарпатська область — 7385 (+83)
- Запорізька область — 1520 (+33)
- Івано-Франківська область — 8843 (+182)
- Кіровоградська область — 795 (+5)
- м. Київ — 12984 (+265)
- Київська область — 5489 (+92)
- Львівська область — 14168 (+190)
- Луганська область — 295 (+21)
- Миколаївська область — 1118 (+41)
- Одеська область — 6921 (+170)
- Полтавська область — 738 (+33)
- Рівненська область — 9019 (+98)
- Сумська область — 1398 (+37)
- Тернопільська область — 5705 (+227)
- Харківська область — 8691 (+247)
- Херсонська область — 386 (+12)
- Хмельницька область — 2297 (+103)
- Чернівецька область — 9997 (+142)
- Черкаська область — 1482 (+92)
- Чернігівська область — 1745 (+69)
Нагадаємо, що за 28 серпня було зафіксовано 2438 нових захворілих. При цьому у Києві за минулу добу зафіксували рекордну кількість померлих від коронавірусу - 9 осіб.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд не розглядатиме впровадження жорстких обмежувальних заходів у випадку другої хвилі поширення коронавірусу. Натомість Кабмін буде покладатися на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання.