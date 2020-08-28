Мер Івано-Франківська обурений віднесенням міста до "червоної" зони і просить переглянути це рішення

Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків закликає переглянути рішення про віднесення міста до "червоної" зони за рівнем карантинних обмежень через поширення коронавірусу.

Про це він написав у фейсбуці.

"Вважаю, що введення Івано-Франківська до червоної зони карантину – це політичне рішення. Лікарі наших «ковідних» лікарень кажуть, що статистика пацієнтів коливається до зменшення. Схоже на те, що рішення уряду суб’єктивне і необґрунтоване", - зазначив Марцинків.

Він також додав, що місто було віднесено до "червоної" зони з 31 серпня.

"Але при цьому наші лікарні приймають пацієнтів з усієї області, і при цьому справляються. Завантаженість ліжок пацієнтами з підтвердженим коронавірусом – на рівні 32-34%", - наголосив Марцинків.

Нагадаємо, 27 серпня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) ухвалила рішення про нове епідемічне зонування в Україні з 31 серпня. До "червоної зони" потрапили 10 міст, зокрема і Івано-Франківськ, та 11 районів.

"Червона" зона передбачає найбільш жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, забороняється робота громадського транспорту; відвідання установ освіти; робота ТРЦ, кінотеатрів, кафе і ресторанів.