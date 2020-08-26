Влада Чернівців пом'якшила карантин всупереч рішенню Києва

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки віднесла Чернівці до "червоної" зони 20 серпня.

Тестування на Covid-19 у наметі університетської лікарні Skane у Лунді, Швеція, 29 квітня 2020

Депутати міської ради Чернівців пом'якшили карантинні заходи в місті, незважаючи на його віднесення до "червоної" зони епідемічної небезпеки.

Про це повідомляється на сайті міськради Чернівців.

За відповідне рішення проголосував 31 депутат Чернівецької міськради.

Згідно з документом дозволяється: робота громадського транспорту в режимі спеціальних перевезень, за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, суб'єктів господарювання (ринків, побутових послуг, торгівлі, торговельних комплексів, кінотеатрів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів, залів, секцій).

Робота установ громадського харчування дозволяється за умови присутності в залі не більше 20 осіб, але не менше 10 кв.м. залу на одну людину.

Також дозволяється робота дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів за умови дотримання рекомендацій головного державного санітарного лікаря України.

"У той же час, забороняється: робота розважальних закладів, зон в межах торговельних центрів, проведення масових заходів з кількістю учасників понад 20 осіб в закритому приміщенні. Також міськрада рекомендувала органам національної поліції не вчиняти дій щодо притягнення до відповідальності суб'єктів господарювання, які будуть діяти відповідно до цього рішення", - йдеться в повідомленні.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла Чернівці, а також Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області, до "червоної" зони на позачерговому засіданні 20 серпня. Нове епідемічне зонування вступило в силу з 24 серпня.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України продовжив дію адаптивного карантину до 31 жовтня. За відповідний проєкт постанови проголосували на засіданні уряду 26 серпня.