У Нових Санжарах зафіксовано перший випадок зараження COVID-19

Захворіла жінка, яка повернулася з відпочинку з західної України.

25 серпня у Нових Санжарах, що на Полтавщині, зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус.

Про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає "Суспільне.Полтава".

Захворіла пенсіонерка, яка повернулася після відпочинку із західної України. Як зазначив керівник обласного лабораторного центру Андрій Хайлов, це - перший випадок захворювання як у селищі, так і в районі.

Наразі Нові Санжари, як і всі райони Полтавщини, у "зеленій зоні" за рівнем поширення інфекції. У таких регіонах людей зобов’язують носити маски у громадських місцях, дотримуватись безпечної дистанції тощо. Більш жорстких карантинних обмежень нема.

Нагадаємо, 19 лютого санаторії Нацгвардії "Нові Санжари" розмістили на обсервацію 45 українців і 27 іноземців, яких евакуювали з Уханя у зв'язку з епідемією коронавірусу. У ніч на 20 лютого місцеві жителі влаштували протести. Правоохоронці очистили дорогу до санаторію від мітингувальників, але вони не припинили їм перешкоджати. Сутички тривали, автобуси з евакуйованими закидали камінням. У результаті поліція затримала 24 учасників сутичок.

Після обсервації у жодної особи з 89 коронавірусу не знайшли.

Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Нові Санжари - це лише початок".