В Україні підтвердили ще 1 658 випадків коронавірусу

За останню добу померли 25 пацієнтів з COVID-19, одужали 346 осіб.

В Україні впродовж 24 серпня лабораторно підтвердили 1 658 випадків коронавірусу.

За останню добу померли 25 пацієнтів з COVID-19, одужали 346 осіб.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків зафіксували у Чернівецькій (204), Івано-Франківській (179), Харківській (173), Тернопільській (158) та Львівській (153) областях.

На Львівщині за минулу добу зафіксовано 6 летальних випадків, пов’язаних з COVID-19. П’ятеро пацієнтів з підтвердженим коронавірусом померли в Харківській області, четверо - в Івано-Франківській.

Станом на ранок 25 серпня в Україні зафіксовано 108 415 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної недуги, 2 318 із яких летальні. Зараз хворіють на коронавірус 53 227 людей.

Статистика по областях:

Вінницька - 3 649 (+25)

Волинська - 5 187 (+40)

Дніпропетровська - 2 050 (+45)

Донецька - 1 238 (+1)

Житомирська - 2 923 (+59)

Закарпатська - 7 063 (+37)

Запорізька - 1 407 (+30)

Івано-Франківська - 8 154 (+179)

Кіровоградська - 769 (+1)

м. Київ - 12 153 (+130)

Київська - 5 115 (+25)

Львівська - 13 389 (+136)

Луганська - 244 (+1)

Миколаївська - 1 004 (+7)

Одеська - 6 166 (+112)

Полтавська - 677 (+14)

Рівненська - 8 644 (+85)

Сумська - 1 246 (+59)

Тернопільська - 4 923 (+158)

Харківська - 7 807 (+173)

Херсонська - 337 (+1)

Хмельницька - 2 047 (+37)

Чернівецька - 9 371 (+204)

Черкаська - 1 300 (+3)

Чернігівська - 1 552 (+32).

Нагадаємо, 23 серпня в Україні коронавірус лабораторно підтвердили у 1 799 осіб. Найбільший добовий приріст хворих за час епідемії в Україні зафіксували 21 серпня - 2328.

Цього ж дня у Києві зареєстрували добовий антирекорд смертності від коронавірусу - померли семеро людей.