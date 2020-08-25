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В Україні підтвердили ще 1 658 випадків коронавірусу

За останню добу померли 25 пацієнтів з COVID-19, одужали 346 осіб.

В Україні підтвердили ще 1 658 випадків коронавірусу
Фото: EPA/UPG

В Україні впродовж 24 серпня лабораторно підтвердили 1 658 випадків коронавірусу.

За останню добу померли 25 пацієнтів з COVID-19, одужали 346 осіб.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків зафіксували у Чернівецькій (204), Івано-Франківській (179), Харківській (173), Тернопільській (158) та Львівській (153) областях.

На Львівщині за минулу добу зафіксовано 6 летальних випадків, пов’язаних з COVID-19. П’ятеро пацієнтів з підтвердженим коронавірусом померли в Харківській області, четверо - в Івано-Франківській.

Станом на ранок 25 серпня в Україні зафіксовано 108 415 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної недуги, 2 318 із яких летальні. Зараз хворіють на коронавірус 53 227 людей.

Статистика по областях:

  • Вінницька - 3 649 (+25)
  • Волинська - 5 187 (+40)
  • Дніпропетровська - 2 050 (+45)
  • Донецька - 1 238 (+1)
  • Житомирська - 2 923 (+59)
  • Закарпатська - 7 063 (+37)
  • Запорізька - 1 407 (+30)
  • Івано-Франківська - 8 154 (+179)
  • Кіровоградська - 769 (+1)
  • м. Київ  - 12 153 (+130)
  • Київська - 5 115 (+25)
  • Львівська - 13 389 (+136)
  • Луганська - 244 (+1)
  • Миколаївська - 1 004 (+7)
  • Одеська - 6 166 (+112)
  • Полтавська - 677 (+14)
  • Рівненська - 8 644 (+85)
  • Сумська - 1 246 (+59)
  • Тернопільська - 4 923 (+158)
  • Харківська - 7 807 (+173)
  • Херсонська - 337 (+1)
  • Хмельницька - 2 047 (+37)
  • Чернівецька - 9 371 (+204)
  • Черкаська - 1 300 (+3)
  • Чернігівська - 1 552 (+32).

Нагадаємо, 23 серпня в Україні коронавірус лабораторно підтвердили у 1 799 осіб. Найбільший добовий приріст хворих за час епідемії в Україні зафіксували 21 серпня - 2328.

Цього ж дня у Києві зареєстрували добовий антирекорд смертності від коронавірусу - померли семеро людей.

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