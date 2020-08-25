В Україні підтвердили ще 1 658 випадків коронавірусу

В Україні впродовж 24 серпня лабораторно підтвердили 1 658 випадків коронавірусу.
За останню добу померли 25 пацієнтів з COVID-19, одужали 346 осіб.
Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.
Найбільше нових випадків зафіксували у Чернівецькій (204), Івано-Франківській (179), Харківській (173), Тернопільській (158) та Львівській (153) областях.
На Львівщині за минулу добу зафіксовано 6 летальних випадків, пов’язаних з COVID-19. П’ятеро пацієнтів з підтвердженим коронавірусом померли в Харківській області, четверо - в Івано-Франківській.
Станом на ранок 25 серпня в Україні зафіксовано 108 415 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної недуги, 2 318 із яких летальні. Зараз хворіють на коронавірус 53 227 людей.
Статистика по областях:
- Вінницька - 3 649 (+25)
- Волинська - 5 187 (+40)
- Дніпропетровська - 2 050 (+45)
- Донецька - 1 238 (+1)
- Житомирська - 2 923 (+59)
- Закарпатська - 7 063 (+37)
- Запорізька - 1 407 (+30)
- Івано-Франківська - 8 154 (+179)
- Кіровоградська - 769 (+1)
- м. Київ - 12 153 (+130)
- Київська - 5 115 (+25)
- Львівська - 13 389 (+136)
- Луганська - 244 (+1)
- Миколаївська - 1 004 (+7)
- Одеська - 6 166 (+112)
- Полтавська - 677 (+14)
- Рівненська - 8 644 (+85)
- Сумська - 1 246 (+59)
- Тернопільська - 4 923 (+158)
- Харківська - 7 807 (+173)
- Херсонська - 337 (+1)
- Хмельницька - 2 047 (+37)
- Чернівецька - 9 371 (+204)
- Черкаська - 1 300 (+3)
- Чернігівська - 1 552 (+32).
Нагадаємо, 23 серпня в Україні коронавірус лабораторно підтвердили у 1 799 осіб. Найбільший добовий приріст хворих за час епідемії в Україні зафіксували 21 серпня - 2328.
Цього ж дня у Києві зареєстрували добовий антирекорд смертності від коронавірусу - померли семеро людей.