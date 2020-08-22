У Києві зафіксовано добовий антирекорд смертності від коронавірусу

За минулу добу у Києві померли сім хворих на COVID-19. Це найбільший добовий показник смертності у столиці від початку пандемії коронавірусу.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Уперше в Києві така кількість летальних випадків за добу - померли 7 хворих. Усього коронавірус забрав життя 165 киян", - написав він у телеграм-каналі.

На сьогодні в столиці вже 11 507 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу коронавірус в 179 мешканців Києва, серед них 16 дітей. До лікарень столиці потрапили 24 пацієнти.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (35), Дарницькому (27) та Дніпровському (25) районах.

Одужали за минулу добу 76 пацієнтів. Всього коронавірус подолали 3682 мешканці Києва.

Нагадаємо, в Україні впродовж 21 серпня встановлено новий антирекорд із захворюваності коронавірусом - 2328 нових випадків ковіду. Померли 37 пацієнтів, одужали 657.