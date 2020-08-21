Зеленський зізнався, що одночасно з першою леді на коронавірус захворів їхній син

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в червні одночасно з першою леді на коронавірус захворів їхній син.

Про це президент заявив під час спілкування з пресою в Миколаївській області.

"Скажу відверто, що COVID-19... Не просто хочу сказати, що це за зараза. Захворіла моя дружина. І син, до речі, теж. Вони разом лікувались у лікарні. Якщо діти переносять це як діти, я вважаю - більш-менш: тільки температура, - то дорослі переносять цю хворобу дуже складно. Навіть ті дорослі, які молоді, здорові, які займаються спортом", - повідомив президент.

Зеленський закликав дотримуватися всіх карантинних заходів.

"Повірте нашій сім'ї. Ніхто не боїться, поки хтось поруч не захворів на цю хворобу. Хвороба виснажує повністю. Три тижні, особливо на початку другого тижня, у людей відчуття, що вони вмирають", - зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що таке зростання захворюваності, яке спостерігається останнім часом, є дуже небезпечним. Збільшення кількості, за його словами, може зупинити медицину - і держава нічого не зможе вдіяти.

Нагадаємо, що коронавірус у дружини президента виявили 12 червня. Вона розповіла, що почуває себе добре, а перебіг захворювання безсимптомний. Повідомляли, що президент і діти теж пройшли тести і вони були негативними.

Уже 16 червня Зеленську госпіталізували. Їй поставили діагноз - негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня тяжкості. Президент пройшов тест на коронавірус і отримав негативний результат. Йому було рекомендовано дотримуватися самоізоляції.

18 червня в ОПУ повідомили, що перша леді продовжує лікування в стаціонарі столичної лікарні. Вона проходила антибактеріальну терапію.

30 червня повідомляли, що дружина президента України Олена Зеленська продовжує лікування від коронавірусу в одній з київських лікарень.

3 липня стало відомо, що перша леді України Олена Зеленська одужала від коронавірусу. Про те, що хворів також син президента, не повідомляли.