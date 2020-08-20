Ув’язнений у Росії кримчанин Алієв захворів на коронавірус, його вивезли в невідомому напрямку, - Денісова

У фігуранта ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Мусліма Алієва, який перебував у СІЗО російського Башкортостану, підтвердили COVID-19.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона додала, що місцеперебування хворого кримчанина наразі невідоме.

"Нехтуючи положенням мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схваленими економічною і соціальною Радою ООН, рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я та підкомітету ООН з питань запобігання катуванням, нашому співвітчизнику не надали невідкладну медичну допомогу. Його замотали в плівку і вивезли в невідомому напрямку, а співкамерника Рефата Алімова ізолювали, помістивши в окрему камеру. У цьому ж СІЗО перебувають Вадим Сірук, Енвер Бекіров, Куку Емір-Усеїн і Арсен Джеппаров - вони опинилися в зоні ризику зараження коронавірусом", - написала Денісова у фейсбуці.

Омбудсман підкреслила, що керівництво слідчих ізоляторів продовжує ігнорувати заяви Енвера Омерова, Арсена Джеппарова, Аліма Суф'янова про надання їм належної медичної допомоги.

"Зокрема, у Арсена Джеппарова почався сильний запальний процес після операції з видалення новоутворення, через що погіршився слух, постійно підвищена температура і головний біль, а в Аліма Суф'янова більше шести днів поспіль тримається висока температура і болять нирки", - розповіла уповноважена ВР з прав людини.

Нагадаємо, 12 листопада 2019-го Південний окружний військовий суд РФ ухвалив обвинувальний вирок шістьом кримчанам, обвинуваченим у тероризмі в так званій "справі Хізб ут-Тахрір".

Найбільший термін, 19 років відбування покарання, отримав Муслім Алієв. Енвера Бекірова засудили до 18 років, Емір-Усейна Куку і Вадима Сірука - до 12, Арсена Джеппарова - до 7 і Рефата Алімова - до 8 років. Усі вони відбуватимуть покарання в колоніях суворого режиму.

Організація "Хізб ут-Тахрір" була визнана РФ терористичною 2003 року. В Україні діяльність організації не заборонена.