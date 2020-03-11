Одного из тех, у кого прошли обыски, допросили как свидетеля.

Четверым задержанным в Бахчисарае крымским татарам вменяют участие в "Хизб ут-Тахрир". Об этом в комментарии корреспонденту LB.ua рассказал адвокат Эдем Семедляев.

"Сегодня задерживали пятерых человек, но Энвера Мустафаева после обыска доставили в ФСБ и допросили в качестве свидетеля. Он сослался на 51 статью (Конституции РФ - Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, - LB), и его отпустили. А остальных четверых задержанных обвиняют по части 2 статьи 205.5 в участии в "Хизб ут-Тахрир", которая на территории РФ признана террористической. Их допросили в качестве подозреваемых, и у следователя есть два дня, чтобы ходатайствовать об избрании им меры пресечения", - сообщил правозащитник.

Также, по словам адвоката, обыски в домах крымских татар проводились без решения суда, что, по его мнению, является нарушением.

"Сегодня, 11 марта, обыски провели по постановлению прокурора, мы считаем это нарушением, так как подобные действия можно совершать только в исключительных случаях, такого случая мы не видим. Также сегодня в ходе следственных действий следователь ознакомил нас с постановлением о проведении амбулаторной психиатрической экспертизы, и хотел отобрать образцы голоса, но мы от этого отказались, так как считаем себя не виновными", - добавил адвокат.

Напомним, утром 11 марта, сотрудники подконтрольной РФ ФСБ в Крыму провели обыски по семи адресам проживания и работы крымских татар. В ходе обысков было задержано 5 человек, четверых из них российская ФСБ допросила в качестве подозреваемых по ч.2 ст 205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).